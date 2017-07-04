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    Путин и Трамп на встрече будут обсуждать Украину и Сирию

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    Как сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, естественно и Сирия, и Украина будут в центре беседы на встрече глав двух стран, но этим повестка дня не исчерпывается.
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    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент США Дональд Трамп.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. На встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите G20 в Гамбурге темы Сирии и Украины будут в центре внимания. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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    "Что касается тем, то об этом говорили с двух сторон официальные представители довольно много. Естественно и Сирия, и Украина будут в центре (беседы). Но этим повестка дня не исчерпывается", — отметил он.

    "Мы рассчитываем, что времени первым лицам хватит для того, чтобы обсудить и другие вопросы, в том числе вопросы стратегической стабильности, целый ряд двусторонних сюжетов. Мы по крайней мере исходим из того, что американская сторона будет готова к такому диалогу, а там будет видно как пойдет реально разговор. В конечном счете, все зависит от первых лиц",- сказал Рябков, отвечая на вопрос РИА Новости, может ли он подтвердить информацию СМИ, что темой встречи президентов будет Сирия и Украина.

    Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что телефонный разговор лидеров "нормандской четверки" не удастся согласовать до встречи президента России Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель в Гамбурге на саммите G20.

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