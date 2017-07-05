Путин на встрече с Трампом заявит о безальтернативности "Минска" - Кремль

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявит о безальтернативности минских соглашений и необходимости "прекращения провокаций ВСУ" в Донбассе, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Встреча Путина и Трампа запланирована на 7 июля "на полях" саммита G20 в немецком Гамбурге.

"Хотя речь идет о сидячей полноформатной двусторонней встрече, но в силу того, что она проходит "на полях" саммита, достаточно ограничена по времени будет неизбежно. Поэтому вряд ли представится возможность полностью изложить понимание президента Путина, которое он, кстати, неоднократно озвучивал – предтечи и причин той ситуации и той гражданской войны, которая возникла на Украине. Но вместе с тем, безусловно, это будет хорошая возможность с тем, чтобы повторить российскую позицию о безальтернативности минских договоренностей, необходимости выполнения минских договоренностей и необходимости принятия мер для прекращения провокаций, которые, к сожалению, имеют место со стороны Вооруженных сил Украины" — сказал Песков.

Кремль следит за визитом президента США Дональда Трампа в Польшу, а мнения экспертов о его стремлении получить влияние в Восточной Европе считают политологическими упражнениями, сказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы с вниманием относимся к тем новостям, которые поступают из Восточной Европы. С учетом того, что в Гамбурге запланирована двусторонняя встреча президентов России и США", — сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

Трамп, как сообщалось, прибудет с визитом в Польшу в среду вечером. Официальные мероприятия, связанные с визитом, состоятся в четверг. Тогда же Трамп примет участие в саммите глав стран Трехморья. Американский лидер пробудет в Варшаве менее суток и прямо из Польши направится в немецкий Гамбург, где пройдет саммит G20. Встреча Путина и Трампа запланирована на 7 июля.

На просьбу высказать отношение к комментариям экспертов о том, что Трамп хочет получить влияние на восточный блок, новую Европу, пока старая думает, принять ли его, Песков сказал: "Это политологические упражнения, которые мы также читаем".