Трамп едет в Польшу

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп прибудет с визитом в Польшу в среду вечером. Официальные мероприятия, связанные с визитом, состоятся в четверг.

Планируется, что самолет президента США приземлится на военном аэродроме недалеко от Варшавы в четверг вечером, а уже в пятницу утром начнется серия встреч Трампа с руководством Польши. Откроет это мероприятие церемония официального приветствия президентом Польши Анджеем Дудой, после чего состоится разговор президентов в формате (один на один), а после переговоры в составе делегаций.

Вслед за этим Трамп примет участие в саммите стран Трехморья, присутствие на котором подтвердили 10 руководителей стран Центральной Европы, Балтии и Балкан.

Заключительным мероприятием визита станет выступление Трампа на площади Красиньских возле памятника Варшавского восстания.

В 14.00 президентский самолет уже должен вылететь в Гамбург, где начнется саммит G20.

Польские чиновники не скрывают, что один из главных вопросов, который они хотели бы поднять в ходе встреч с американским лидером, касается безопасности, в частности присутствия на территории страны войск НАТО и США.

В настоящее время на территории Польши в рамках двусторонних договоренностей присутствуют несколько тысяч американских солдат. Официальная Варшава надеется, что американский контингент останется надолго, заявляя, что таким образом гарантируется защита страны от "агрессии с востока".

Советник президента Польши по международным делам Кшиштоф Щерский заявил, что первая тема, которую поднимет президент Польши Анджей Дуда в беседе со своим американским коллегой, касается вопросов безопасности, в частности присутствия американских войск в Польше. Щерский подчеркнул, что с польской стороны есть ожидание того, что Трамп проинформирует польское руководство о принятом решении о продлении или постоянном присутствии американских войск в Польше.

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Кроме того, Польша надеется на льготные контракты при покупке вооружений на правах "пограничной" страны НАТО и Евросоюза.

По словам главы польской дипломатии Витольда Ващиковского, отдельной проблемой, которую поднимут на переговорах с Трампом, является возможность совершения "серьезных покупок вооружений", поскольку Польша находится в таком геополитическом положении, что в течение многих лет, возможно десятилетий, будет "пограничным государством Европейского союза и НАТО".

Несмотря на нередкое присутствие в Варшаве лидеров различных стран, нынешние меры безопасности, связанные с визитом Трампа, можно назвать беспрецедентными. С центральных улиц исчезли мусорные контейнеры и бетонные клумбы с цветами. Что касается контейнеров для мусора, то во многих домах их закатили внутрь дворов за несколько дней до визита Трампа, что вызывает недовольство жителей. Также на центральных улицах за несколько дней опечатали канализационные люки и входы в вентиляционные коммуникации.

Ночевать Трамп будет в отеле Marriott недалеко от центрального вокзала Варшавы. Здесь ему отведен целый этаж. Еще два прилегающих сверху и снизу этажа отведены для охраны американского лидера.

В среду и четверг жители Варшавы вынуждены будут мириться с закрытыми улицами, запретами остановки автомобилей и изменениями маршрутов общественного транспорта.

Что касается площади Красиньских, на которой будет выступать американский президент, то движение транспорта по ней было закрыто за несколько дней. Желающих послушать Трампа "в живую" предупреждают, что на площадь не будут допускать людей с велосипедами, рюкзаками, собаками. Глава столичного бюро безопасности и кризисного управления Эва Гавор сообщила, что закрыты для движения будут улицы в районе старого города. На некоторых улицах в районе старого города будет запрещен въезд грузовых автомобилей.