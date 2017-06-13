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    Польша-США: больше вооружения, больше ПРО?

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    Поляки рассчитывают, что будет полностью развернута система ПРО Aegis на их территории: во времена Обамы вопросы строительства "подвисали" в воздухе, не финансировались, и размещение такой системы было под вопросом, заявил военный эксперт Виктор Мураховский.
    Армия США
    flickr.com/The National Guard

    РИА Новости Украина

    Президент Польши Анджей Дуда, возможно, будет обсуждать с президентом США Дональдом Трампом вопросы постоянного размещения бронетанковой бригады, вертолетных эскадрилий и ускорение строительства системы ПРО Aegis ("Иджис") США на территории Польши, считает российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский.

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    Ранее Дуда заявил, что намерен обсудить в ходе визита Трампа в Польшу, запланированного на 6 июля, вопрос увеличения контингента американских войск в стране, сообщают РИА Новости.

    "Поляки хотели бы, чтобы эта бригада находилась у них на постоянной основе… сейчас схема развертывания следующая: эта бригада, развернутая в Польше и ряде других стран, через год рокируется, то есть возвращается в Штаты, а вместо нее направляется другая. Так формально соблюдаются требования договора ОБСЕ об ограничении и контроле за деятельностью вооруженных сил", – сказал РИА Новости Мураховский. 

    Он уточнил, что сейчас бронетанковая бригада, оснащенная танками Abrams, БМП Bradley и самоходными артиллерийскими установками, не находится компактно на территории одной страны, а "размазана" по восточному флангу НАТО.

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    По словам эксперта, польская сторона может быть заинтересована в развертывании на своей территории двух вертолетных эскадрилий, подобные которым сейчас базируются в Германии. Кроме того, Польша и США, по его мнению, могут обсудить ускорение строительства наземного варианта системы управления ракетным вооружением Aegis, уже развернутой в Румынии.

    "Поляки рассчитывают, что, согласно планам, будет полностью развернута система ПРО Aegis на их территории. Во времена президентства (Барака) Обамы вопросы строительства "подвисали" в воздухе, не финансировались, и размещение такой системы было под вопросом. В Румынии, как известно, Aegis вступила в строй, а в Польше, я так понимаю, президент будет поддерживать ускорение строительства", — добавил Мураховский.

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