Без Трампа обойдемся. Французские левые против визита президента США

РИА Новости Украина

Глава французских крайне левых Жан-Люк Меланшон заявил, что Дональда Трампа на параде 14 июля не ждут. "Господин Трамп представляет НАТО, международную коалицию, где нашу нацию угнетают и в которой Франция ничего не решает", — сказал лидер "Непокоренной Франции".

Напомним, что президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа отпраздновать День взятия Бастилии в Париже 14 июля. Трамп принял приглашение, и американские солдаты будут маршировать по Елисейским Полям вместе с французскими.

Чем объяснить столь непримиримую позицию "Непокоренной Франции" в отношении Дональда Трампа, учитывая историю союзнических отношений Франции и США (в этом году отмечается столетие вступления США в Первую Мировую, что использовалось как формальный повод для приглашения на парад)

Ситуацию для Sputnik комментирует Софи Раузер (Sophie Rauszer), советник по международным вопросам движения "Непокоренная Франция":

"Несколько удивляет выбор даты: Трампа пригласили приехать 14 июля, а не 11 ноября. А 14 июля во Франции это праздник ценностей Французской революции, Просвещения. Американский же президент воплощает противоположенные ценности, реакционные ценности. Выбор даты говорит либо о невежестве Макрона, либо о спешке (думаю, что скорее всего так и есть) подписать хоть какие-то соглашения с Трампом. Как это понимать, если не как способ почти сказать ему спасибо за выход из Парижского соглашения по климату? Это историческое соглашение и приглашение это совершенно не увязывается с давлением, которое, наоборот, следовало бы оказать на США.

Франция должна вести диалог с США так же, как она должна вести диалог с Россией, несмотря на все разногласия. Однако, это совершенно другое дело, когда Дональда Трампа приглашают на празднование, в центре которого стоят вещи, абсолютно несовместимые с проводимой им политикой".

Такая позиция "Непокоренной Франции" не имеет ничего общего с примитивным антиамериканизмом, утверждает Софи Раузер:

"В движении "Непокоренная Франция" есть люди самых разных политических горизонтов. Некоторые придерживаются более антиимпериалистических взглядов – кстати, многие во Франции недовольным империализмом, проявляемым США – но есть и другие, в частности среди нового поколения, к которому принадлежу и я, для которых это гораздо менее важно. То есть у членов движения "Непокоренная Франция" и представляющих его депутатов нет безусловного антиамериканского рефлекса на все американское. Тут все дело именно в том, что олицетворяют собой Дональд Трамп и праздник 14 июля – само собой разумеется, что это две несовместимые вещи. Думаю, ни один француз не понимает, зачем Дональд Трамп приезжает 14 июля, и думаю, что общественное мнение будет крайне этим удивлено".

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