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    Фотоленты

    Исторический визит. Трамп с женой и дочерью прибыл в Польшу

    (обновлено: )14412
    Трамп прибыл с визитом в Польшу
    Трамп прибыл с визитом в Польшу
    Трамп прибыл с визитом в Польшу
    Трамп прибыл с визитом в Польшу
    Трамп прибыл с визитом в Польшу
    Трамп прибыл с визитом в Польшу
    Трамп прибыл с визитом в Польшу
    Трамп прибыл с визитом в Польшу
    Трамп прибыл с визитом в Польшу
    Трамп прибыл с визитом в Польшу
    Трамп прибыл с визитом в Польшу
    REUTERS Laszlo Balogh
    Трамп прибыл с визитом в Польшу
    Wojtek Radwanski / AFP
    Трамп прибыл с визитом в Польшу
    SAUL LOEB / AFP
    Трамп прибыл с визитом в Польшу
    REUTERS Laszlo Balogh
    Трамп прибыл с визитом в Польшу
    REUTERS Laszlo Balogh
    Трамп прибыл с визитом в Польшу
    Wojtek Radwanski / AFP
    Трамп прибыл с визитом в Польшу
    Wojtek Radwanski / AFP
    Трамп прибыл с визитом в Польшу
    SAUL LOEB / AFP
    Трамп прибыл с визитом в Польшу
    SAUL LOEB / AFP
    Трамп прибыл с визитом в Польшу
    REUTERS Laszlo Balogh

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    В столице Варшаве в четверг стартует саммит инициативы "Трех морей" (Балтика — Адриатика — Черное море), в котором примут участие главы государств 12 стран Центральной и Южной Европы (Польша, Хорватия, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия, Румыния, Болгария и Австрия), к которым также присоединится президент США Дональд Трамп.

    REUTERS Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin
    Трамп, Путин – встреча в верхах: Сирия, Украина и кое-что еще

    Программа визита президента Трампа в Польше включает, в частности, двусторонние переговоры с организаторами саммита — президентами Польши Анджеем Дудой и Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, встречу с главами государств инициативы "Трех морей" и участие в первой дискуссионной панели саммита, а также речь на площади Красинских у памятника героям Варшавского восстания 1944 года.

    Ожидается, что главными вопросами, на которые обратит внимание Трамп во время визита в Польшу, будет безопасность, в частности размещение американских и союзнических сил на восточном фланге НАТО, и экономическое сотрудничество со странами региона, в первую очередь в энергетической сфере.

     

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