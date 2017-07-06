Исторический визит. Трамп с женой и дочерью прибыл в Польшу

В столице Варшаве в четверг стартует саммит инициативы "Трех морей" (Балтика — Адриатика — Черное море), в котором примут участие главы государств 12 стран Центральной и Южной Европы (Польша, Хорватия, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия, Румыния, Болгария и Австрия), к которым также присоединится президент США Дональд Трамп.

Программа визита президента Трампа в Польше включает, в частности, двусторонние переговоры с организаторами саммита — президентами Польши Анджеем Дудой и Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, встречу с главами государств инициативы "Трех морей" и участие в первой дискуссионной панели саммита, а также речь на площади Красинских у памятника героям Варшавского восстания 1944 года.

Ожидается, что главными вопросами, на которые обратит внимание Трамп во время визита в Польшу, будет безопасность, в частности размещение американских и союзнических сил на восточном фланге НАТО, и экономическое сотрудничество со странами региона, в первую очередь в энергетической сфере.