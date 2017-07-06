Трамп: вмешаться в выборы в США могла как Россия, так и другие страны

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Вмешательство в президентские выборы в США могла совершить как Россия, так и другие страны, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Я думаю, это вполне могла быть Россия, но я думаю, это также могли быть и другие страны", — заявил Трамп во время пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу "вмешательства России" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В конгрессе прошел целый ряд громких слушаний по "российскому вмешательству", но участвовавшие в слушаниях разведчики не предоставили каких-либо доказательств, ссылаясь на секретность информации.

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Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.