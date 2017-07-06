Политическое оружие Трампа: удастся ли залить Европу американским СПГ

SAUL LOEB / AFP

РИА Новости Украина

Президент США Дональд Трамп хочет использовать быстрорастущие запасы американского сжиженного природного газа (СПГ) в качестве политического инструмента, чтобы снизить зависимость ряда европейских стран от России. Ожидается, что этот план будет представлен на саммите "Трех морей" в Варшаве 6 июля.

Представляет ли этот проект угрозу для российского присутствия в Европе?

Заместитель директора "Института национальной энергетики" Александр Фролов в интервью Sputnik заявил, что не представляет.

"Я не совсем понимаю, что собирается продавать своим партнерам Трамп. Президент что-то обещает кому-то, но какое влияние он имеет на коммерческие организации, которые добывают газ, перерабатывают его в СПГ и продают его на различных рынках? Он не имеет никакого отношения к этим структурам. Вопрос — за счет каких ресурсов США собираются поставлять СПГ в Европу? Допустим, они нарастят добычу, но во-первых США до сих пор являются нетто-импортером газа, кроме того у них огромные планы по расширению поставок в Мексику, где очень большой рынок", — говорит эксперт.

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Фролов отмечает, что американский СПГ дороже российского газа примерно на 50 долларов (если говорить о тысяче кубов) и даже дороже, чем конкурирующий СПГ из Катара.

"Проблема европейского рынка в том, что там существует колоссальный избыток терминалов для СПГ, которые понастроили в надежде что придет дешевый СПГ. Дешевый СПГ не пришел, потому что его не бывает в природе, а у европейцев оказалось мало денег, так что СПГ повезли в Азию, где деньги есть", – считает эксперт.

По его словам, ЕС способен принимать 220 миллиардов кубов СПГ, а принимает лишь 50-55 млрд, и ситуация год от года не меняется. Он напоминает, что в 2009 году тоже говорили про дешевый СПГ, и, когда Катар повез СПГ в Европу, цены кратковременно упали.

"Но потом выяснилось вдруг, что люди которые производят СПГ почему-то хотят зарабатывать деньги — вот они и повезли его туда, где готовы платить много и заключать долгосрочные контракты, то есть не в Европу", – объясняет Фролов.

Заместитель директора "Института национальной энергетики" напоминает, что в прошлом году Россия поставила европейским потребителям 180 миллиардов кубов газа. На данный момент у США есть мощности, чтобы увеличить поставки максимум на 20 миллиардов "кубиков" в год. Таким способом вытеснить российское голубое топливо не получится.

"Штаты собираются запускать и новые мощности, но здесь важно отметить, что СПГ в основном идет не в Европу, а в страны Южной Америки — куда его проще доставлять и где его можно продать дороже. Чтобы «избавить Европу от влияния России» и удовлетворить растущие потребности Мексики, Штатам надо нарастить производство минимум на 200 миллиардов. По итогам 2016 года США добывали больше всех – около 750 миллиардов кубиков. Значит, чтобы компенсировать российские поставки, надо производить примерно 950 миллиардов. У них сейчас даже планов подобных нет", – сказал эксперт.

Фролов предупреждает, что последствия такого резкого увеличения объемов производства могут быть крайне негативными для самой Америки. Во-первых, это вызовет серьезный рост цен на внутреннем американском рынке. Во-вторых, это может похоронить угольную отрасль: "В 2016 году в США уголь уступил первенство газу при производстве электроэнергии. Объемы добычи угля снизились очень сильно. Что будет с угольной отраслью США, если Штаты действительно реализуют все планы по развитию добычи газа и производства СПГ? Я подозреваю что угольная отрасль умрет. Не очень-то это сочетается с риторикой Трампа про развитие собственного производства, правда?".

Аналитик считает, что планам Трампа есть вполне логичное объяснение: он шел на пост президента как сторонник энергетических проектов, приносящих США прибыль и увеличивающих влияние страны в мире: "Так что то, что мы наблюдаем сейчас – это персональный пиар Трампа, обещавшего сделать Америку снова великой".

Собеседник Sputnik подчеркивает: увеличение поставок американского СПГ в Европу, конечно, повлияет на цену "голубого топлива", однако летом 2016 года мы уже пережили репетицию ценовой войны, когда цены на газ устремились вниз.

"Когда газ на европейском рынке стоит порядка 150 долларов, мало кто был готов поставлять его, но "Газпром" был готов. Если начнется настоящая ценовая война, первыми пострадают молодые компании-производители СПГ – они просто не выживут, потому что производство СПГ обходится очень дорого. Можно, конечно, напечатать еще сотни миллиардов американских долларов, но даже экономика США не настолько устойчива, чтобы выдержать такой кризис. Конечно, государство может платить компаниями-производителям СПГ, чтобы они отправляли газ в Европу, и тем компенсировать их убытки, но вряд ли это можно назвать адекватным экономическим решением", – говорит Фролов.