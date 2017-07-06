"Потерявшийся" на аэродроме Трамп взорвал интернет

На кадрах Fox News видно, как Трамп спускается по трапу воздушного судна, оглядываясь вокруг, и вместо того чтобы сесть в президентский лимузин, пошел в сторону.

В этот момент его кто-то окликнул, после чего американский лидер вернулся к машине.

Действия президента США вызвали множество комментариев и догадок в соцсетях. Некоторые интернет-пользователи пошутили, что Трамп решил себе найти "нормальную машину", а не "черный катафалк".

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В ночь на четверг Трамп прибыл в Польшу. Программа визита американского президента в Польше включает, в частности, двусторонние переговоры с организаторами саммита инициативы "Трех морей" — президентами Польши Анджеем Дудой и Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, встречу с главами государств инициативы "Трех морей" и участие в первой дискуссионной панели саммита, а также речь на площади Красинских у памятника героям Варшавского восстания 1944 года.