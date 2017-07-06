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    "Потерявшийся" на аэродроме Трамп взорвал интернет

    (обновлено: )38320
    В интернете набирает популярность видео, на котором запечатлен "заблудившийся" президент США Дональд Трамп. Инцидент произошел еще 3 июля, когда президентский борт приземлился на Объединенной базе Эндрюс Морской авиации США.
    Канал FOX 10 Phoenix на youtube

    На кадрах Fox News видно, как Трамп спускается по трапу воздушного судна, оглядываясь вокруг, и вместо того чтобы сесть в президентский лимузин, пошел в сторону.

    В этот момент его кто-то окликнул, после чего американский лидер вернулся к машине.

    Действия президента США вызвали множество комментариев и догадок в соцсетях. Некоторые интернет-пользователи пошутили, что Трамп решил себе найти "нормальную машину", а не "черный катафалк".

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    В ночь на четверг Трамп прибыл в Польшу. Программа визита американского президента в Польше включает, в частности, двусторонние переговоры с организаторами саммита инициативы "Трех морей" — президентами Польши Анджеем Дудой и Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, встречу с главами государств инициативы "Трех морей" и участие в первой дискуссионной панели саммита, а также речь на площади Красинских у памятника героям Варшавского восстания 1944 года.

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