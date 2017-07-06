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    Трамп в Польше: спецкор об историческом визите

    Тема:

    Саммит G20. Встреча Путина и Трампа (25)

    (обновлено: )2
    Корреспондент "Голоса Украины" в Варшаве Иван Козловский сообщил, как польская сторона готовится к визиту президента США и какая повестка дня запланирована американской делегацией.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

    Президент США Дональд Трамп готовится к поездке на саммит "Большой двадцатки", который открывается в пятницу, 7 июля, в Гамбурге. 

    Но по дороге в Германию американский президент сделает остановку в Польше, где в Варшаве 6 июля он должен произнести речь. 

    Как готовится польская столица к встрече Трампа, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил корреспондент "Голоса Украины" в Варшаве Иван Козловский.

    REUTERS Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin
    Трамп, Путин – встреча в верхах: Сирия, Украина и кое-что еще

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Які заходи готуються під час візиту Трампа?

    — По-перше, надзвичайні заходи безпеки, це звичайно буває під час візитів лідерів країн такого рівня, як США. 

    Але тут все проходить організовано: населення тих районів і вулиць, які будуть закриті у зв'язку з пересуванням кортежу з президентом з летовища завтра під час переїздів до головних пунктів його зустрічей, і пізніше в обідню пору буде повернення на летовище для відльоту до Гамбурга, населення попереджене, і все буде проходити організовано. 

    Це я можу сказати на підставі своїх спостережень під час попередніх візитів президентів США до Варшави.

    Які ще заходи, зустрічі, події будуть, крім промови Трампа?

    — Президент прибуває 5 липня о 23.00 за київським часом, має так званий вечір для себе. У четвер, починаючи з 9.00 до 13.30 приблизно, американський "десант", тому що Трамп приїжджає не сам, а з 22 міністрами американського уряду, які будуть розмовляти, вести двосторонні переговори і приймати конкретні рішення по питанню двостороннього співробітництва. 

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    Отже, вони з 9.00 ранку до 13.30 будуть вести досить інтенсивні переговори. Спочатку відбудуться переговори віч-на-віч з президентом Польщі Анджеєм Дудою, потім буде зустріч у складі двох офіційних делегацій. Пізніше президент США візьме участь у саміті країн Тримор'я, згодом буде ця промова, цей програмний виступ, який відбуватиметься на відкритій площі Красинській, і вона символічна для Польщі і варшав'ян тим, що там знаходиться головний пам'ятник героям Варшавського повстання 1944 року. 

    Зміст промови тримається в таємниці, проте американська адміністрація коротко заінтригувала таким чином, що це буде програмне послання Трампа стосовно політики безпеки Європи та двосторонніх відносин.

    Польский флаг
    East News Adam Wysocki
    Хорошие отношения Украины и Польши пришло время... хоронить

    Що пишуть, і в якій тональності, польські ЗМІ?

    — Преса Польщі цей візит почала обговорювати ще кілька тижнів тому, як тільки стало відомо про те, що президент Трамп приїде до Польщі. 

    Є різна інтерпретація, але головним чином є така: одні коментатори — не лише журналісти — називають цей візит транзитним візитом ввічливості. А інші натомість стверджують, що це буде історична подія. І звичайно, в цьому контексті журналісти, аналітики і політологи аналізують, чи випадково, що цей візит відбуватиметься рівно в 25 річницю візиту до Польщі президента Джорджа Буша старшого. І так само це відбуватиметься по дорозі до Німеччини. 

    Також коментатори звертають увагу на те, що таким чином Трамп підкреслює важливість Польщі як лідера регіону південно-східної Європи, і тут цей контекст саміту країни Тримор'я. Варто згадати, що саміт Тримор'я був запланований на ці дні у місті Вроцлав, проте, у зв'язку з прильотом Трампа, ця зустріч саміту країн Тримор'я була перенесена з Вроцлаву до Варшави. 

    Напомним, директор Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко в эфире "ГС" выразил сомнение по поводу того, что администрация Дональда Трампа будет больше вмешиваться в урегулирование конфликта на востоке Украины.

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