Трамп в Польше: спецкор об историческом визите

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Президент США Дональд Трамп готовится к поездке на саммит "Большой двадцатки", который открывается в пятницу, 7 июля, в Гамбурге.

Но по дороге в Германию американский президент сделает остановку в Польше, где в Варшаве 6 июля он должен произнести речь.

Как готовится польская столица к встрече Трампа, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил корреспондент "Голоса Украины" в Варшаве Иван Козловский.

(текст публикуется на языке оригинала)

Які заходи готуються під час візиту Трампа?

— По-перше, надзвичайні заходи безпеки, це звичайно буває під час візитів лідерів країн такого рівня, як США.

Але тут все проходить організовано: населення тих районів і вулиць, які будуть закриті у зв'язку з пересуванням кортежу з президентом з летовища завтра під час переїздів до головних пунктів його зустрічей, і пізніше в обідню пору буде повернення на летовище для відльоту до Гамбурга, населення попереджене, і все буде проходити організовано.

Це я можу сказати на підставі своїх спостережень під час попередніх візитів президентів США до Варшави.

Які ще заходи, зустрічі, події будуть, крім промови Трампа?

— Президент прибуває 5 липня о 23.00 за київським часом, має так званий вечір для себе. У четвер, починаючи з 9.00 до 13.30 приблизно, американський "десант", тому що Трамп приїжджає не сам, а з 22 міністрами американського уряду, які будуть розмовляти, вести двосторонні переговори і приймати конкретні рішення по питанню двостороннього співробітництва.

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Отже, вони з 9.00 ранку до 13.30 будуть вести досить інтенсивні переговори. Спочатку відбудуться переговори віч-на-віч з президентом Польщі Анджеєм Дудою, потім буде зустріч у складі двох офіційних делегацій. Пізніше президент США візьме участь у саміті країн Тримор'я, згодом буде ця промова, цей програмний виступ, який відбуватиметься на відкритій площі Красинській, і вона символічна для Польщі і варшав'ян тим, що там знаходиться головний пам'ятник героям Варшавського повстання 1944 року.

Зміст промови тримається в таємниці, проте американська адміністрація коротко заінтригувала таким чином, що це буде програмне послання Трампа стосовно політики безпеки Європи та двосторонніх відносин.

Що пишуть, і в якій тональності, польські ЗМІ?

— Преса Польщі цей візит почала обговорювати ще кілька тижнів тому, як тільки стало відомо про те, що президент Трамп приїде до Польщі.

Є різна інтерпретація, але головним чином є така: одні коментатори — не лише журналісти — називають цей візит транзитним візитом ввічливості. А інші натомість стверджують, що це буде історична подія. І звичайно, в цьому контексті журналісти, аналітики і політологи аналізують, чи випадково, що цей візит відбуватиметься рівно в 25 річницю візиту до Польщі президента Джорджа Буша старшого. І так само це відбуватиметься по дорозі до Німеччини.

Також коментатори звертають увагу на те, що таким чином Трамп підкреслює важливість Польщі як лідера регіону південно-східної Європи, і тут цей контекст саміту країни Тримор'я. Варто згадати, що саміт Тримор'я був запланований на ці дні у місті Вроцлав, проте, у зв'язку з прильотом Трампа, ця зустріч саміту країн Тримор'я була перенесена з Вроцлаву до Варшави.

Напомним, директор Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко в эфире "ГС" выразил сомнение по поводу того, что администрация Дональда Трампа будет больше вмешиваться в урегулирование конфликта на востоке Украины.