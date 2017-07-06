Нужно будет, до Трампа дойду. Принц Черногории отстаивает свой титул

РИА Новости Украина

Стефан Чернетич (Stefan Cernetic), принц Черногории, как он сам себя называет, недавно оказался в центре расследования итальянской полиции, которая его обвинила в мошенничестве. Расследование началось по запросу МИД Италии еще летом 2016 года.

Сомнения в достоверности его личности возникли в июле 2016 года, когда Чернетич отдыхал на роскошном курорте в Апулии по приглашению предпринимателя из Бари. Согласно сообщениям прессы, Чернетич не стал платить за гостиницу и воспользовался фальшивым знатным титулом, чтобы путешествовать бесплатно. Сам он считает, что речь идет о заговоре против него. В любом случае, Чернетич не является дипломатом посольства Черногории, иными словами, он не представляет Республику Черногорию.

Пока расследование продолжается, и ожидаются конкретные результаты, Sputnik взял интервью у Стефана Чернетича.

СМИ бурно обсуждают вашу историю и расследование, которое ведет итальянская полиция. Какова ваша позиция, что вы можете сказать по этому поводу?

— Я рад, что могу прояснить ситуацию. Это все большая ошибка, журналисты сочинили море лжи, там нет ни слова правды. Все началось с одной рабочей поездки, год назад меня пригласил один предпринимать из Апулии, который может подтвердить свои слова, его зовут Винченцо Фригульти (Vincenzo Frigulti), он попросил меня пригласить высокопоставленных лиц, чтобы показать им достопримечательности области.

Мы провели 8 дней в его великолепном поместье, у меня даже есть его письмо с приглашением. Мы ни у кого ничего не украли. Мы оплатили поездку, заплатили дополнительно, я лично отдал еще 40 евро за напитки и кофе. За гостиницу мы не платили, потому что мы были гостями. Каждый день у нас были встречи с местными предпринимателями, с мэром Монополи, с епископом. Я представлялся как принц Черногории. Чернетич – одна из королевских семей Черногории.

Черногорская Республика существует 11 лет, для флага страны был выбран герб нашей семьи Чернетичей, в противопоставление другой королевской семье Петровичей. Я не приезжал в Апулию в качестве посла Республики Черногории, и я не отправлял счета за гостиницу, как пишут в газетах, в посольство Македонии. Я не сумасшедший. В прошлом году я целый год был послом МОГО (Международная организация гражданской обороны) в Женеве, генсек которой — россиянин Владимир Кувшинов. Я был уполномоченным по делам гражданской обороны в Монако. У меня есть письмо о моей дипмиссии при ООН в Женеве от княжества Монако, где указано мое дворянское звание. Там написано, что я принц Черногории.

facebook.com/Stefan-Cernetic Стефан Чернетич (Stefan Cernetic), принц Черногории

Газеты сообщают совсем другое, почему?

— Представитель второй королевской семьи проводит в Италии многочисленные конференции по Черногории, он имеет большое влияние в Ватикане, входит в ближнее окружение Папы римского, он был первым, кто пожал руку Дональду Трампу, когда тот посетил Ватикан несколько недель назад. У меня нет доказательств, но двое моих друзей дипломатов рассказали, что правительство Черногории заплатило почти полмиллиона евро таким изданиям, как Daily Mail и Telegraph. Другим изданиям не платили, они просто перепечатали новость.

Эти издания писали о лживых слухах, к тому же, они говорили о мошенничестве, но полиция и судебные органы не обвиняют меня в мошенничестве. Меня допрашивают по другому вопросу, полиция уверена, что я предоставил фальшивые данные о моей личности. В газетах в Греции, Черногории и Сербии и вовсе пишут, что я нахожусь в Италии в тюрьме. Я в жизни не был в тюрьме, и у меня никогда не было проблем с законом. Еще даже нет даты о передаче дела в суд!

Вы рассказали о ситуации с газетами, объясните, почему итальянская полиция расследует дело о вашей личности.

— Потому что на меня подал заявление этот представитель, или кто-то от его имени, и это заявление поддерживает правительство Черногории, которое считает, что моей семьи не существует. Это абсурд, потому что ее историю учат в школах, Черногория получила свое название по семье Црноевичей, которые построили черногорские крепости. А теперь эта семья исчезла даже из Википедии, по Черногории осталась информация о последних правителях ХХ-го века, а вся предшествующая история была удалена, из страха передо мной.

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Правительство Черногории обратилось в МИД Италии, если бы я был обычным мошенником, зачем было бы устраивать такое? Очевидно, я представляю собой нечто большее. Я один из наследных принцев Черногории, они не хотят, чтобы я вмешивался в политику.

Почему Черногория вас не признает?

— Потому что вторая королевская семья признана, и у нее очевидно имеются политические и дипломатические связи с правительством Черногории, которое известно своими контактами с контрабандистской мафией. К сожалению, у меня нет доказательств этого, но слухи об этом активно циркулируют. Вероятно, я нарушил равновесие высокопоставленных лиц. Меня противопоставили правительству и МИД Италии. Пока есть только заявление, потом будет понятно, состоится ли судебный процесс. Пока что дело не было передано в суд.

facebook.com/Stefan-Cernetic Стефан Чернетич (Stefan Cernetic), принц Черногории

Я даже получил письмо от Дональда Трампа, я работал с семьями Рокфеллеров и Ротшильдов. Возможно, эти мои связи пугают правительство Черногории, с которым я бы хотел быть в дружеских отношениях. А оно начало против меня кампанию в СМИ.

Республика Черногория – молодая страна, а откуда идут ваши корни?

— На флаге страны золотой двуглавый орел…. Раньше Черногория назвалась Зетой. Когда мой предок с греческой фамилией Палеолог прибыл в Черногорию, он взял имя Стефан Комнен-Палеолог, и у него было прозвище Черный, откуда и пошла фамилия Чернетич. Флаг с двуглавым орлом привезла из России принцесса Софья Палеолог, которая вышла замуж за великого князя Московского Ивана III. Чернетичи – это Комнен-Палеологи, на своем сайте я указал сотню книг, в которых говорится об этой истории.

То есть ваши корни можно проследить в истории?

— На своем сайте, как я уже сказал, я указал не меньше ста книг, они есть на всех языках, даже на латыни. Любой может узнать о моих корнях. Мы царская семья, не королевская. А из семьи Петровичей правил один царь в течение трех-четырех лет, с 1914 по 1918. Все, что было создано в Черногории, было сделано моей семьей.

Титулы, которые ваша семья раздает разным знаменитостям, имеют официальную ценность?

— Как принц, как частное лицо, я могу давать титулы. По итальянским законам, они легальны, нет ни одного закона, запрещающего раздачу дворянских титулов в частных целях. Меня не признает Черногория, но меня признает другое дворянство, например, княжество Монако. Я не правлю, я могу частным образом давать титулы, это законно.

Каким вы видите свое будущее?

— Я весьма обеспокоен, потому что эти преступные международные лобби крайне опасны. Им удалось спровоцировать волну публикаций, в которых нет ни слова правды. Мое будущее – продолжать своими средствами помогать Черногории и дать понять, что я хочу быть другом этой страны. Мне жаль, что правительство считает меня врагом, что я опасен. Я не хочу править в Черногории, хочу просто помогать стране, потому что я ее люблю, это моя родина.