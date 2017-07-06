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    Фотоленты

    Фотоитоги 6 июля: Трамп в Польше, протесты в Киеве и в Гамбурге

    (обновлено: )152
    Трамп прибыл с визитом в Польшу
    Пенсионеры перекрыли улицу Грушевского возле Кабмина
    Протесты в Гамбурге против саммита G20
    Беспорядки в столице Венесуэлы
    Совещание глав МИД Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна по кризису вокруг Катара прошло в Каире
    Президент Польши Анджей Дуда и президент США Дональд Трамп пожимают друг другу руки после проведения совместной пресс-конференции в Королевском замке в Варшаве, Польша, 6 июля 2017 года
    В ДТП около села Ямница в Ивано-Франковской области погиб известный футболист Роман Стоцкий
    Спортсменки Алена Яновская, Анна Чубковцова во время забега на 100 м с барьерами на чемпионате Украины по легкой атлетике в Кропивницком
    Теракт на автовокзале в сирийском городе Хама
    Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и премьер Украинцы Владимир Гройсман в Ланкастер-Хаусе на Конференции по реформам Украины
    Трамп прибыл с визитом в Польшу
    SAUL LOEB / AFP
    Пенсионеры перекрыли улицу Грушевского возле Кабмина
    Пенсионеры перекрыли улицу Грушевского возле Кабмина
    Фото со страницы Сергея Каплина в Facebook
    Протесты в Гамбурге против саммита G20
    REUTERS Fabrizio Bensch
    Беспорядки в столице Венесуэлы
    REUTERS Carlos Garcia Rawlins
    Совещание глав МИД Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна по кризису вокруг Катара прошло в Каире
    Khaled ELFIQI / POOL / AFP
    Президент Польши Анджей Дуда и президент США Дональд Трамп пожимают друг другу руки после проведения совместной пресс-конференции в Королевском замке в Варшаве, Польша, 6 июля 2017 года
    SAUL LOEB / AFP
    В ДТП около села Ямница в Ивано-Франковской области погиб известный футболист Роман Стоцкий
    В ДТП около села Ямница в Ивано-Франковской области погиб известный футболист Роман Стоцкий
    zaxid.net
    Спортсменки Алена Яновская, Анна Чубковцова во время забега на 100 м с барьерами на чемпионате Украины по легкой атлетике в Кропивницком
    Спортсменки Алена Яновская, Анна Чубковцова во время забега на 100 м с барьерами на чемпионате Украины по легкой атлетике в Кропивницком
    УНИАН
    Теракт на автовокзале в сирийском городе Хама
    REUTERS SANA/Handout via REUTERS
    Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и премьер Украинцы Владимир Гройсман в Ланкастер-Хаусе на Конференции по реформам Украины
    Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и премьер Украинцы Владимир Гройсман в Ланкастер-Хаусе на Конференции по реформам Украины
    REUTERS Peter Nicholls

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    В столице Варшаве в четверг стартует саммит инициативы "Трех морей" (Балтика — Адриатика — Черное море), в котором примут участие главы государств 12 стран Центральной и Южной Европы (Польша, Хорватия, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия, Румыния, Болгария и Австрия), к которым также присоединится президент США Дональд Трамп.

    Смотрите также: Исторический визит. Трамп с женой и дочерью прибыл в Польшу

    В Гамбурге продолжаются массовые протесты против предстоящего саммита "Большой двадцатки" (G20).

    Смотрите также: Протесты в Гамбурге против саммита G20

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