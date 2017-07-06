Фотоитоги 6 июля: Трамп в Польше, протесты в Киеве и в Гамбурге

В столице Варшаве в четверг стартует саммит инициативы "Трех морей" (Балтика — Адриатика — Черное море), в котором примут участие главы государств 12 стран Центральной и Южной Европы (Польша, Хорватия, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия, Румыния, Болгария и Австрия), к которым также присоединится президент США Дональд Трамп.

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В Гамбурге продолжаются массовые протесты против предстоящего саммита "Большой двадцатки" (G20).

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