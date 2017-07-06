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    Меркель отказалась быть посредником между Путиным и Трампом в Гамбурге

    Тема:

    Украинский вопрос на G20. Встреча Путина и Трампа (30)

    (обновлено: )94
    Ангела Меркель отказалась выступать посредником между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Политик добавила, что это касается и урегулирования ситуации в Украине.
    Канцлер Германии Ангела Меркель
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась выступать посредником между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на их встрече во время саммита "Большой двадцатки". Об этом она сказала журналистам в четверг, 6 июля, в Гамбурге, где готовится G20, сообщает Lenta.ru.

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    Политик добавила, что это касается и урегулирования ситуации в Украине.

    "У нас есть своя четкая позиция", — подчеркнула Меркель. По ее словам, нормандская четверка (Германия, Россия, Украина, Франция) совместно с США пытается найти решение сообща.

    Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми, подчеркивая, что не является стороной конфликта в Донбассе.

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