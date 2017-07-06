Потерять донора. Экономика и политика восстановления Донбасса

Сергей Чигирь, для РИА Новости Украина

Правительство просит у Запада миллиарды долларов на восстановление Донбасса, однако назначенные Киевом чиновники не могут освоить даже те незначительные средства, выделенные из госбюджета на восстановление региона.

Только по истечении трех лет проведения АТО украинская власть начала осознавать масштаб экономических потерь вследствие конфликта на Донбассе. Военная операция, которая должна была завершиться за 24 часа, привела к экономической катастрофе страны.

Изменился и подход к самому региону, где проходит антитеррористическая операция. Если ранее Киев считал Донбасс дотационным краем, то сейчас признал его важность для энергетической и экономической безопасности страны.

Что потеряла Украина?

"На востоке Украины разрушены объекты энергетической, транспортной, социальной и других инфраструктур. Люди остались без рабочих мест", — сообщил первый заместитель министра обороны Иван Руснак на натовском семинаре "Роуз Рота".

Куда большие потери признали эксперты Института экономики и мира в Сиднее (Австралия) в Глобальном индексе миролюбия. По их подсчетам, экономическая стоимость насилия в стране составила в прошлом году 66,749 млрд долл. по индексу покупательской способности, или 20,4% ВВП. Украину отнесли к странам с очень низким уровнем миролюбия.

Оценить масштаб потерь достаточно сложно, поскольку убытки имеют как прямой, так и косвенный характер. К прямым потерям относится ущерб от боевых действий, в результате которых была разрушена и без того ветхая жилищная и транспортная инфраструктура региона. По данным Минрегионбуда, без жилья осталось более 710 тыс. человек, разрушено 962 км автомобильных дорог общего пользования.

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К прямым утратам относится потеря огромного количества промышленных предприятий, а также почти 100% антрацитовых шахт, уголь которых жизненно необходим для украинских ТЭЦ. Страна также потеряла железнодорожное сообщение.

Кроме того, около трети Донбасса находятся в зоне обстрелов, хозяйственная деятельность на этой территории почти не ведется, равно как строительные и ремонтные работы.

Все это привело к косвенным потерям — спаду промышленности страны и массовой деиндустриализации. Украина вынуждена импортировать за валюту дефицитные марки угля, поставщики железорудного сырья (Днепропетровская область) остались без основных покупателей, металлургическая отрасль из-за блокады стремительно падает.

С начала года обвал производства в отрасли составил 20%. Не секрет, что металлургия является крупнейшим поставщиком в страну валютной выручки и одним из главных доноров для госбюджета. К косвенным потерям также относится массовый наплыв беженцев, массовая безработица в регионе, упадок до нуля инвестиций в регион, высокий уровень преступности.

Настоящим нокаутом для экономики страны стала блокада ОРДЛО, введенная в марте этого года по настоянию "активистов". По прогнозам НБУ, поступление от экспорта металлопродукции уменьшится на $1,3 млрд, а на импорт энергетического угля и кокса придется из госбюджета потратить1 млрд долл. В НБУ посчитали, что вследствие блокады ВВП ухудшится с 2,8% до 1,9%, курс доллара к концу года может составить 32 грн. Международный валютный фонд также отреагировал на блокаду и отложил выделение Украине транша в размере $1 млрд.

Почему не спешат восстанавливать Донбасс?

В правительстве пока не определились с общей суммой, необходимой на восстановление территорий, называя 15-20 млрд. долларов. Власти ожидали, что международные структуры выделят на эти цели щедрую помощь. Однако объемы международного финансирования пока далеки от этих ожиданий. Так, если в 2015 году правительству удалось привлечь 1,3 млрд. евро помощи, то в 2016 — всего 286,6 млн. евро. Однако что говорить о международной помощи, если местная власть не спешить осваивать даже незначительные государственные средства.

Так деньги специального фонда на сумму 3,8 млрд. грн. были использованы лишь на 13,8% (кассовые расходы составляют 414,5 млн грн), в Луганской — на 21% (216,1 млн грн).

По данным экспертов, основная причина плохого финансирования — чрезмерная централизация управления в регионе, где почти не развивается местное самоуправление.

Сконцентрировав управление под видом "военной необходимости", назначенная из Киева власть начала выделять деньги на проекты, которые не носят первоочередную необходимость.

К примеру, 37 млн. грн были потрачены на сооружение административного здания в Бахмуте, 34 млн. грн — на капремонт здания исполкома в Мариуполе, 16,6 млн. на установку камер видеонаблюдения в Угледаре. Также власть планирует провести реконструкцию ледового стадиона в прифронтовом Краматорске на 54 млн. грн.

По счастливой случайности, в большей части подобных проектов тендеры выигрывают структуры, близкие к экс-губернатору Донецкой области Анатолию Близнюку.

Местная власть разводит руками: мол, восстанавливать дома и инфраструктуру компании из других регионов не спешат. А проводить работы в прифронтовой зоне им не дает закон.

"Закон запрещает мне восстанавливать частное жилье, запрещает на линии размежевания проводить строительные работы и выделять на них деньги. Ни в Марьинке, ни в Красногоровке, ни в других населенных пунктах на линии столкновения я не имею права строить. Жилой фонд, относящийся к коммунальному имуществу, даже там, где есть обстрелы, — восстанавливается. Пусть министерство внесет законопроект, который позволит мне восстанавливать частное жилье", - заявил глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский.

Что делать?

Если людские потери от войны на Донбассе восстановить невозможно, то экономический ущерб восполнить вполне возможно.

Первым важным шагом является полное прекращение обстрелов территорий со стороны обоих сторон конфликта. Без этого фактора не будут восстановлены территории, местные жители не смогут вернуться домой, в регион не пойдут инвестиции.

Вторым шагом должна стать децентрализация региона, поскольку на Донбассе она искусственно тормозится под видом военной необходимости. Формирование объединенных территориальных громад (ОТГ) позволит устранить дуализм местной власти и привлечь в регион бизнес. Кроме того, местные громады смогут самостоятельно определять, на какие цели потратить деньги, а также напрямую получать дотации из бюджета.

"Процесс децентрализации на Донбассе происходит хуже всего в Украине. И это при том, что там нет областного совета. В Луганской области создано всего 3 громады. Насколько мне известно, они работают эффективно, используют как свои средства, так и дотации из госбюджета, которые распределяются через Министерство регионального развития. Деньги поступают оперативно, если заявка нормально оформлена", — сообщил РИА Новости Украина председатель общественной организации "Институт развития территорий" Юрий Ганущак.

Впрочем, вышеуказанные меры позволят лишь частично компенсировать потери от АТО: на полное экономическое восстановления региона уйдут десятилетия.