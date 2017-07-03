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    Киев

    В сети сообщили о жестоком избиении полицией добровольца АТО в Киеве

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    Рост криминала в Украине (261)

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    По информации активистов, добровольцев задержала патрульная полиция после того, как они вступили в конфликт в кафе. Фотографии избиения задержанных распространяются в соцсетях.
    Избиение полицией добровольца АТО в Киеве
    Facebook Анны Синьковой

    КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Активисты сообщили об избиении в Киеве бойцов АТО представителями полиции после того, как добровольцы вступили в конфликт в кафе. Детали инцидента сообщил волонтер Назар Приходько на своей странице в Facebook.

    Избиение председателя территориальной избирательной комиссии (ТИК) Людмилы Демченко в поселке Коцюбинское под Киевом
    Ольга Червакова/Facebook
    Активист, выходи на разборки. Избиение как элемент дискуссии

    "Ситуация такая. Два добровольца, которые воевали в 14-15 гг., сидели в кафе. За соседним столом началось "укропы"… Ребята встали и немного поработали пластическими хирургами… На них вызвали полицию. Полиция жестко приняла ребят. Одного с Днепровского РОВД забрала скорая — другой еще там", – написал Приходько ночью 3 июля.

    "Стоим возле райотдела. Ребята подтягиваются. Оба наши друзья в БСП. Адвокат Дима Коробко и две машины с казаками. Руслана госпитализируют. Он тяжелый. Ждем адвокатов, будем требовать протоколы задержаний и другие процедуры думать", – позже добавил Приходько.

    По информации активиста Ильи Олейникова, участника движения "Дорожный контроль" и бойца АТО Руслана жестоко избили бывшие сотрудники расформированного "Беркута".

    Другая активистка Анна Синькова обнародовала видео задержания добровольцев, сообщив, что на видео видно, что "задерживаемые целы, то есть до отправки в отделение травм у них не было. Также видно, что сразу во время задержания наносились удары по голове".

    Напомним, ранее в Каменском Днепропетровской области охранник нардепа, лидера движения "ДІЯ" Дмитрия Яроша прострелил водителю такси ногу. Конфликт, как сообщили в полиции, произошел из-за того, что таксист не ответил Навроцкому и его спутникам на украинском. В конфликт оказались втянут и другие таксисты. 

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    Позже Дмитрий Ярош заявил, что не собирается оправдывать Навроцкого, но призвал с пониманием отнестись к инциденту.

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