La Repubblica о гибели итальянского фотографа на Донбассе

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Тимур Громов, РИА Новости Украина

Три года назад, 24 мая 2014 года итальянский журналист и фоторепортер Андреа Роккелли был убит в Славянске. Украинские власти по окончании длительного, но бесполезного расследования говорили о "побочном эффекте" войны — одним словом, о несчастном случае, не разглашая никаких имен и причин произошедшего. Теперь, благодаря действиям родителей Андреа, Элизы и Рино, благодаря целеустремленности их адвоката Алессандры Баллерини и работе следователей из оперативной группы Милана и прокуратуры города Павии, расследование было возобновлено, пишут в статье для La Repubblica Мауро Фавале и Джулиано Фоскини.

"Это было прицельное нападение", — рассказала мама Андреа. "Она делает это заключение на основании фотографий, найденных на фотоаппарате Андреа, тех, которые сегодня публикует Repubblica: Андреа был убит при взрыве гранаты в тот момент, когда он фотографировал стоящий на путях поезд, захваченный украинскими военными. Гибель Андреа не была случайностью. Он не впервые оказался в этом месте. В предыдущие дни, как видно на тех же его фотографиях, он был в том же месте и снимал происходящее. Очевидно, кому-то это не понравилось", — говорится в публикации.

AP Photo/Pool Паспорт убитого в Украине итальянского журналиста Андреа Роккелли

"Андреа сказал мне, что тот поезд был нужен для того, чтобы препятствовать въезду танков. Тогда мы увидели на улице человека в штатском, который сказал, чтобы мы уходили, потому что там находятся военные. Миронов ответил: "Ладно", и мы гуськом отправились обратно, к автомобилю. Прошло 5-6 секунд, и мы услышали палящие по нам автоматные очереди. Прыгнули в глубокий ров, с нами остался тот человек в штатском, который предупредил нас о присутствии военных, — рассказал Уильям Роглон французский фотокорреспондент, который находился рядом с Рокелли в момент атаки и который спасся лишь чудом".

"Оттуда мы снова попытались добраться до машины. Дойдя до того места, где она стояла, мы подождали 2-3 минуты, пока солдаты перестанут стрелять. В тот момент начались выстрелы из гранатомета. Одна граната попала в машину, и мы поняли, что они целились именно в нее. Мы прятались в канаве, и никто не мог нас увидеть. Тогда мы решили вернуться назад, к поезду. Сколько раз они стреляли по нам из гранатомета? Не знаю, я перестал считать, когда дошел до 10-ти. Один выстрел снес дерево, другой снаряд упал рядом со мной, я был ранен, посмотрел себе на ноги, чтобы понять, есть кровотечение или нет. К счастью, я мог двигаться. Третий выстрел попал между водителем такси, Андреа и Андреем, для них обоих он оказался смертельным", — продолжил французский фотокорреспондент.

"Водитель и мужчина в штатском привстали и направились к машине. Я снова поднялся, прошел мимо тел Андреа и Андрея. Вылез из канавы, направился к машине, которая уже была наполовину разрушена. При этом нас все еще обстреливали. Водителю и второму мужчине удалось уехать на такси. У меня не получилось сесть в машину, и я вновь спрыгнул в канаву. Я взял телефон, определил свое местоположение, отправил сообщение другим друзьям-журналистам. При этом стал слышен шум: кто-то еще спустился в ров, стрельба продолжилась. Я закричал: я журналист, потом пошел в сторону выхода, попытался обойти завод. Тут я оказался перед группой из примерно 20-ти пророссийских солдат, которые только что сюда подошли. Они оскорбляли меня, требовали, чтобы я убирался оттуда. Я пошел вперед, подняв руки вверх, повесив камеру так, чтобы ее было хорошо видно. Я шел так, пока не остановилась машина. Я сел в нее, попросил отвезти меня в госпиталь, в то время как сзади в нас продолжали стрелять", — вспоминает Уильям Роглон.

"Эти свидетельские показания теперь находятся в деле у следователей оперативной группы Милана, которые работают под руководством полковника Паоло Сторони. Он направил украинскому правительству требование о проведении повторного расследования", — говорится в статеь. "Потому что украинские власти в деле, приложенном к материалам вскрытия тела Андреа, говорят о "перестрелках между украинской армией и пророссийскими военными, произошедших по вине пророссийской стороны. Этот ответ, естественно, является совершенно неудовлетворительным", — объясняет Рино Роккелли, отец Андреа.

"Первый ответ украинских властей — это просто жалкая отговорка, — заявил адвокат Алессандра Баллерини, занимающаяся также делом семьи Джулио Реджени. — Это поведение напоминает то, как вел себя Египет при расследовании дела о пытках и гибели Джулио. Украина направила нам бесполезные свидетельства, таксист врет, противоречит самому себе. Теперь мы готовим новое требование о проведении повторного расследования, чтобы изучить распечатки некоторых телефонных звонков, заново провести баллистическую экспертизу и получить показания других свидетелей. Расследование открыто, пока что оно ведется в отношении неизвестных лиц, но мы приближаемся к истине. Это было преднамеренное убийство: они сказали, что являются журналистами, и именно поэтому по ним нанесли удар. На данный момент мы ничего не знаем о дипломатических отношениях между Италией и Украиной. На данный момент мы не можем говорить о намеренном противодействии расследованию со стороны Украины, но она создает препятствия точно так же, как это делает Египет".

С делом Реджени этот случай сравнивает даже сенатор Луиджи Манкони, который следит за расследованием гибели Роккелли. "Об Андреа говорят, что ему было свойственно опрометчивое, неосторожное, непредусмотрительное поведение, — рассказывает он. — О тех же чертах характера говорят и тогда, когда речь заходит о Джулио Реджени. Однако они оба были взрослыми людьми, не детьми, и их никак нельзя назвать опрометчивыми. Эти эпитеты — попытка дискредитировать этих людей, но они лишь демонстрируют трусость тех, кто их использует. Слова не должны остановить наши поиски правды и справедливости".

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Напомним, Андреа Роккелли погиб в Донбассе вместе со своим российским переводчиком Андреем Мироновым в 2014 году.

В пятницу, 30 июня, в Болонье арестовали 28-летнего уроженца Украины Виталия Маркива. По информации следствия, Виталий Маркив переехал в Италию в 2002 году в возрасте 16 лет вместе со своей сестрой и матерью, которая спустя два года вышла замуж за итальянца. Это дало Маркиву право получить итальянский паспорт и иметь двойное гражданство. В 2013 году он выехал в Украину для участия в событиях на Майдане. После этого он вступил в Нацгвардию Украины и отправился воевать в Донбасс, где действовал под позывным "Итальянец".

МВД Украины Задержанный по подозрению в убийстве в Италии украинец Виталий Маркив

Итальянский суд во вторник, 4 июля, изберет меру пресечения военнослужащему Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву. "Во вторник, 4 июля, в 10:00 состоится судебное заседание по избранию меры пресечения", — сообщили в понедельник в Министерстве внутренних дел Украины.