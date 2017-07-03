Украинская мобильная связь в ДНР работает... с перебоями

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

По словам местных жителей, мобильная связь отсутствовала или работала с существенными перебоями практически во всех города и районах ДНР. По информации министерства связи самопровозглашенной республики в этот раз проблемы со связью украинского оператора "МТС" возникли из-за повреждения кабеля под Изюмом Харьковской области.

"2 июля, в Донецкой народной республике снова наблюдаются перебои в работе мобильного оператора "Vodafone-Украина". Как сообщает министр связи ДНР Виктор Яценко, на сей раз, перебит кабель под городом Изюм, подробности уточняются…", – говорится в сообщении на сайте Минсвязи самопровозглашенной ДНР.

По состоянию на утро понедельника мобильная связь "МТС" в ДНР появилась, однако в работе оператора по-прежнему наблюдаются сбои – осуществить или принять звонок можно через несколько раз, с опозданием приходят смс-сообщения. При этом в прифронтовых районах Донбасса, в частности, в Ясиноватой и Ясиноватском районе, в Докучаевске, Тельманово, а также в ряде населенных пунктов Новоазовского района украинская мобильная связь отсутствует уже более года.

Тем временем жители самопровозглашенной Донецкой народной республики в очередной раз обсуждают участившиеся сбои в работе мобильной связи и опасаются, что вскоре Донецк может полностью остаться без украинской мобильной связи. По мнению большинства горожан, несмотря на низкое качество услуг и постоянные отключения украинская мобильная связь в Донецке все-таки должна оставаться. В условиях сложной военной обстановки, не слабеющей транспортной блокады, мобильная связь зачастую остаётся единственной возможностью поддерживать контакты со своими семьями, родственниками, друзьями, партнёрами – со всеми кто проживает за линией разграничения в Донбассе и по всей Украине.

"С мобильной связью постоянно перебои, мы уже начинаем привыкать к таким сюрпризам. Одно плохо, если совсем МТС ляжет окончательно, то связаться с родителями на той стороне станет сложнее. Это очень пожилые люди, компьютера нет и пользоваться им, понятное дело, не умеют, а стационарная связь у нас тоже на Украину заблокирована. С местного "Феникса" не дозвониться, эта связь только по территории ДНР. Кто бы сказал раньше, не поверила бы, что будет такое. Каменный век какой-то. Даже письма по старинке и того написать не могу, почта отсюда тоже туда не идет", – говорит жительница Донецка Татьяна Васильевна.

"МТС вчера опять пропал, но утром вроде появилась связь. Надолго или нет, не известно. Я одного не понимаю, почему они заблокировали в Донецке вызов на экстренные номера? Как человеку скорую помощь вызвать, пожарных? 101, 102, 103 и 104 не работает. Сейчас в этих службах десятизначные номера телефонов, но кто их знает? Черт ногу сломает об эти номера. Случись не дай бог беда, а экстренные службы не доступны", – говорит местная жительница Ольга.

"Вот некоторые кричат, правильно, выгнать надо из Донецка МТС, купить "Феникс", но что делать, например, старикам, пенсионные карты которых привязаны к МТС! Только не говорите, что они могут прожить на ту небольшую пенсию, что получают здесь. А еще родственники, которые живут на той части Донбасса. Их тоже выключить из своей жизни? Давайте построим большой забор и обидимся на весь мир. Как малые дети, честное слово!" – рассуждает дончанин Андрей.

"Вы в Донецке жалуетесь, что МТС с перебоями. Приезжайте к нам в Ясиноватую, здесь его нет с 2015 года, кажется. Точно и не помню когда вырубили окончательно. Феникс есть и тот тянет еле-еле – как только стрелять сильно начинают, всё, связь исчезает. Так и живем", – рассказывает житель Ясиноватой Илья.

Отметим, что в последнее время проблемы с работой украинского оператора мобильной связи "МТС" в самопровозглашенных республиках Донбасса происходят все чаще. В последний раз мобильная связь в ЛДНР пропала 19 июня. Сообщалось, что перебои возникали из-за технических неполадок на автоматической телефонной станции оператора. Ранее, 7 июня, власти ДНР заявили, что украинской стороной была совершена диверсия на объектах связи – в районе Марьинки и населенного пункта Счастье под Луганском, где якобы были перерезаны кабели "МТС". Тогда в результате аварии в городах и районах республик сигнал украинского оператора пропал на несколько суток.

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Напомним, что с конца февраля 2017 года в самопровозглашенной ДНР недоступны услуги мобильного оператора "Лайф" (Lifecell), а также стационарной междугородней связи и интернета "Укртелеком". В настоящее время "МТС" (Vodafone-Украина) – единственный оставшийся в Донецке украинский оператор мобильной связи. На территории самопровозглашённой ДНР действует местный оператор "Феникс", однако с его карт нельзя звонить на номера украинских мобильных операторов и стационарные телефоны. Абонентам донецкого оператора доступны звонки на мобильные и городские номера по территории республики, а также в Россию. В то же время, в прошлом году "Феникс" запустил функцию привязки к номеру абонента страниц крупнейшей в СНГ социальной сети "Вконтакте", стало доступно приложение для смартфонов Viber и мессенджер WhatsApp.