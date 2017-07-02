МВД сообщило, кто свидетельствовал против задержанного в Италии украинца

КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. Французский журналист указал на возможную причастность подразделения задержанного в Италии украинского добровольца Виталия Маркива к убийству итальянского фоторепортера Андреа Рокелли, сообщает пресс-служба МВД.

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Как отметили в ведомстве, по информации французского журналиста относительно обстоятельств гибели в 2014 году в зоне АТО итальянского и российского журналистов прокуратурой города Павия (регион Ломбардия) начато уголовное производство.

"В рамках этого производства французский журналист указал на то, что смерть вышеуказанных журналистов стала следствием применения оружия подразделением НГУ, в котором проходил службу задержанный Виталий Маркив. Кроме того, в рамках свидетельств французский журналист предоставил видеоряд", — сообщили в МВД.

Напомним, в субботу в Италии арестовали украинского военного Виталия Маркива. Его подозревают в причастности к гибели фоторепортера Андреа Роккелли около Славянска в мае 2014 года.