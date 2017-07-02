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    МВД сообщило, кто свидетельствовал против задержанного в Италии украинца

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    Убийство фотокора в Донбассе: задержание добровольца (24)

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    По данным МВД, французский журналист указал на то, что смерть журналистов стала следствием применения оружия подразделением НГУ, в котором проходил службу задержанный Виталий Маркив.
    Министерство внутренних дел Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. Французский журналист указал на возможную причастность подразделения задержанного в Италии украинского добровольца Виталия Маркива к убийству итальянского фоторепортера Андреа Рокелли,  сообщает пресс-служба МВД.

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    Как отметили в ведомстве, по информации французского журналиста относительно обстоятельств гибели в 2014 году в зоне АТО итальянского и российского журналистов прокуратурой города Павия (регион Ломбардия) начато уголовное производство.

    "В рамках этого производства французский журналист указал на то, что смерть вышеуказанных журналистов стала следствием применения оружия подразделением НГУ, в котором проходил службу задержанный Виталий Маркив. Кроме того, в рамках свидетельств французский журналист предоставил видеоряд", — сообщили в МВД.

    Напомним, в субботу в Италии арестовали украинского военного Виталия Маркива. Его подозревают в причастности к гибели фоторепортера Андреа Роккелли около Славянска в мае 2014 года. 

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