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    У Нацгвардии нет официальной информации о задержании сотрудника в Италии

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    Убийство фотокора в Донбассе: задержание добровольца (21)

    (обновлено: )3101
    Как сообщается, Национальная гвардия Украины обеспокоена арестом заместителя командира взвода батальона оперативного назначения имени Героя Украины генерала Сергея Кульчицкого старшего сержанта Виталия Маркива.
    Флаг Национальной гвардии Украины
    Национальная гвардия Украины/Facebook

    КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. У Национальной гвардии Украины нет официальной информации о задержании своего сотрудника Виталия Маркива в Италии. Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии.

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    Об аресте Маркива сообщила Генеральная прокуратура Украины. По ее данным, Маркива арестовали в Италии по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Андреа Рокелли вблизи Славянска в Донецкой области в 2014 году.

    "Национальная гвардия Украины обеспокоена арестом заместителя командира взвода батальона оперативного назначения имени Героя Украины генерала Сергея Кульчицкого старшего сержанта Виталия Маркива… Официальной информации о задержании Виталия Маркива в Национальную гвардию не поступало", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что Нацгвардия и Генпрокуратура Украины приложит максимум усилий для оказания помощи военному.

    Ранее сообщалось, что в Италии правоохранители арестовали подозреваемого в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли, который вместе со своим российским переводчиком погиб в Донбассе в 2014 году.

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