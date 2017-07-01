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    В Италии по делу об убийстве фотокора в Донбассе арестован доброволец

    (обновлено: )55862
    Мужчину арестовали в пятницу в Болонье при координации карабинеров из Милана и Павии по результатам расследования прокуратуры, которая установила ответственность мужчины за убийство Роккелли и Миронова.
    Полиция Италии. Архивное фото
    RIA News Антон Денисов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 июл – РИА Новости Украина. В Италии правоохранители арестовали подозреваемого в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли, который вместе со своим российским переводчиком погиб в Донбассе в 2014 году.

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    Как пишет газета Il Corriere della Sera, предполагаемым преступником оказался молодой человек итальяно-украинского происхождения, который прибыл в Украину в 2013 году для участия в "столкновениях на Майдане". После этого, как утверждает издание, он вступил в добровольческий батальон Нацгвардии Украины и отправился воевать в Донбасс.

    Мужчину арестовали в пятницу в Болонье при координации карабинеров из Милана и Павии по результатам расследования прокуратуры, которая установила ответственность мужчины за убийство Роккелли и Миронова.

    В мае 2014 года под Славянском, в селе Андреевка, были убиты итальянский журналист Андреа Роккелли и его переводчик, гражданин России Андрей Миронов. Установлено, что их обстреляли из минометов, вследствие чего, в частности, итальянский журналист получил осколочные ранения головы и тела. Позднее следствие установило, что итальянского репортера, который снимал документальный фильм о событиях в Донбассе, обстреляли намеренно. Власти Украины впоследствии неоднократно заявляли, что намерены довести расследование дела об их гибели до конца.

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