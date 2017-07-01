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    В ГПУ отреагировали на задержание украинского военного в Италии

    (обновлено: )34910
    Как сообщается, ГПУ уже обратилась к итальянским властям с требованием предоставить основательные доказательства вины Виталия Маркива или его немедленно освободить.
    Генеральная прокуратура Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. Генпрокуратура Украины удивлена арестом в Италии украинского бойца АТО Виталия Маркива по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Рокелли близ Славянска в мае 2014 года. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Евгений Енин в Facebook.

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    "Генпрокуратура удивлена арестом в Италии украинского солдата Маркова Виталия, по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Рокелли в районе г.Славянск в мае 2014 года, выдвинутым прокуратурой г.Павия", — написал Енин.

    Он заявил, что украинскими правоохранительными органами расследуется уголовное производство по факту гибели гражданина Италии Андреа Рокелли и его российского напарника Андрея Миронова. И что в этом расследовании Генпрокуратура активно сотрудничает с итальянскими коллегами, предоставляет результаты допросов свидетелей, а также результаты экспертиз.

    По его словам, Генпрокуратура уже обратилась к итальянским властям с требованием предоставить основательные доказательства вины Маркива или его немедленно освободить.

    Ранее сообщалось, что в Италии правоохранители арестовали подозреваемого в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли, который вместе со своим российским переводчиком погиб в Донбассе в 2014 году

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