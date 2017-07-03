Амнистия на Донбассе - это как изобретать велосипед - Жданов

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Для достижения мира на Донбассе, Украине необходимо принять закон об амнистии для части ополченцев. Об этом в интервью "Украинской правде" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. По его словам, о неизбежности такого шага свидетельствует практика тех стран, которые прошли через подобные войны.

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Тука считает, что закон об амнистии должен быть принят не для всех ополченцев. Окончательное решение в каждом отдельном случае должен решать суд.

Перспективы закона об амнистии прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Facebook Олега Жданова Олег Жданов

Насколько реально принятие закона?

— Нет, я с ним не ознакомлялся, потому что не считаю, что нужно принимать такой закон. Дело в том, что мы их применяем, потом отменяем, я приведу в пример "закон Савченко". У нас есть УПК, берите и применяйте все его статьи. Там есть все статьи по правонарушениям, и в том числе военным преступлениям, которые могли совершать боевики. Берите его и применяйте спокойно. И не надо делать каких-то преференций для боевиков, брали в руки оружие или нет. Есть Кодекс. Попадает под статью Кодекса? Пожалуйста, неси ответственность. Не попадаешь под статью Кодекса? Вот тебе документ, что ты амнистирован, не совершал тяжких преступлений и т.д. Зачем мы опять изобретаем какие-то вещи, запутываем себя такими длинными законодательными путями ходим?

Тука говорит, что часть боевиков готовы перейти на сторону Украины.

— Пожалуйста, есть программа. Сегодня уже около 200 человек перешли на сторону Украины, СБУ их приняла, провела соответствующие дознания и суд принял решение, о том что они невиновны. Им выдали справку и они спокойно пришли на нашу территорию. То есть этот механизм реабилитации, механизм амнистирования, он уже работает, без какого-то закона. Есть программа по принятию и амнистированию боевиков, которая работает в СБУ.

Тогда почему предлагают принять отдельный закон об амнистии?

— Потому что не ищут легких путей, я бы так сказал. А вообще, опять пропишут там какую-то… Дело в том, что хотят амнистировать часть боевиков, совершавших преступления. Вот для этого и пишется этот закон. Вот по закону Савченко у нас там тысячи уголовников вышли из тюрьмы, попав под амнистию. А по Кодексу они должны были сидеть там сроки, определенные судом. То же самое и здесь, в законе захотят обязательно прописать какие-то категории боевиков, которые можно амнистировать. А как можно амнистировать человека, если он совершал преступления? Если он просто постоял на блокпосту — это один подход, если он стрелял из этого автомата — это другой подход, понимаете?

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Как разговоры относительно амнистии воспринимаются военными?

— Очень отрицательно. Потому что наши военнослужащие, особенно которые прошли боевые действия в зоне АТО, они с большим недоверием и удивлением смотрят на руководство страны, которое готово боевиков, которые вчера стояли с автоматом в окопе напротив и стреляли в них, пытались их убить, и они теперь попадут под амнистию, согласно этому закону, и будут ходить как равноправные и полноценные граждане нашего общества.

Каким образом можно доказать, что человек держал оружие в руках, стрелял из него?

— Во-первых, я уточню, что те люди, которые прошли проверку и попали под программу амнистии СБУ, они необязательно становятся в ряды ВСУ, там просто были единичные случаи, когда человек изъявил желание дальше проходить службу в составе ВСУ. Поэтому они просто вливаются в гражданское общество. Опыт других конфликтов, в частности Югославии, показывает, что когда начинается процесс, приобретает массовый характер, тогда намного легче, потому что они начинают рассказывать друг про друга истории и так выплывает правда. На сегодня это намного сложнее, потому что базы данных нет у нас, на той стороны мы проконтролировать их не можем, но есть такая очень хорошая штука, как полиграф. И проверка на полиграфе — это основной доказательный аргумент. Поэтому в данном случае с техническими средствами будет очень легко. Плюс, психологи. Плюс, специальные тесты, на которых человек отвечает на вопросы, которые вообще не связаны с его, допустим, деятельностью, в том числе боевой деятельностью, а потом психологи по результатам теста говорят: врет человек или нет.

В условиях масштабной амнистии, всех же ведь не проверишь…

— У нас в жизни не бывает ситуаций, когда кто-то может дать 100% гарантии. Конечно, всегда будут ошибки, будут проколы, это человеческий фактор, его исключить нельзя. Но если это будет один прокол из ста, то дай Бог, чтобы так и было, чтобы не было больше.

Украине было бы интересно усилить ВСУ подразделениями бывшего противника?

— Я не думаю… Учитывая их боевой опыт, конечно, можно было бы их поставить в строй и, думаю, что они постарались бы проявить рвение, показать исправление перед государством Украина, перед украинским народом. Но я, допустим, не сторонник такого действа, потому что человек, который предал один раз, он с легкостью предаст еще раз, и еще не один раз. Но, допустим, использовать их где-то в спецоперациях в качестве наемников, да, вполне возможно. Но при этом надо иметь рычаг воздействия на этого человека, чтобы он шаг в сторону — побег, прыжок на месте — провокация. По такому принципу.

Какой процент того, что человек может оказаться шпионом?

— Очень большой. И это огромная проблема, в том плане, что это могут быть специально засланные люди, которые прошли подготовку и вот для этого должны быть не просто следователи, допустим, СБУ, а должны быть специалисты, врачи, психологи, психиатры, которые будут проводить тесты и выявлять. И в том числе, такие технические средства, как полиграф. Вполне возможно, что иностранные спецслужбы постараются внедрить своих людей. Особенно те, кто проявляет желание дальше продолжить службу в рядах вооруженных сил. Мы от этого не застрахованы и вообще, нам надо менять ментальность и учиться жить в условиях прифронтовой зоны, надо, наверное, больше брать за основу опыт Израиля. Страны, которая практически живет в условиях войны каждый день.

В других странах, таких как Израиль, тоже шли путем амнистии?

— Израиль никогда не шел путем амнистии. По поводу амнистии можно привести пример Чеченской республики. РФ создала там комиссии квалификационные, которые от 16 до 60 все мужское население проверили, прогнали через эти комиссии, вплоть до того, что они даже проводили экспертизу, делали соскоб со щеки на наличие порохового нагара, осматривали мышечную часть тела плеча, с пальцев делали соскоб… Даже до такого доходило. И все, кто был причастен, все либо понесли наказание, если была доказательная база, либо были амнистированы. То есть, они провели стопроцентную фильтрацию населения Чеченской республики.

Масштабная амнистия ускорила бы возвращение неподконтрольных территорий, по вашему мнению?

— Я вам скажу так, что нет. Я считаю, что это не приведет к быстрому возвращению. Потому что человек, который совершал преступления… Дадим им всем амнистию, а завтра придет другой и скажет: его амнистировали, а почему меня нельзя амнистировать? Нет, человек, нарушивший закон, должен отвечать за это. Обязательно. И если можно амнистировать, то только тех, кто не совершал тяжких преступлений.

Ранее директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире "ГС" заявил, что ни Ангела Меркель, ни Франсуа Олланд ничего не делали для того, чтобы реализовать Минские договоренности.

Также в эфире "ГС" политолог-международник Максим Яли заявил, что все стороны "Минска" выступают за дипломатию, но ВСУ укреплять стоит.