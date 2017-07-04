В Донбассе в зоне АТО пропал гражданин Великобритании

ДОНБАСС, 4 июл — РИА Новости Украина. Пропавшего подданного Великобритании, по некоторым данным, прибывшего в начале мая в Украину, чтобы присоединиться к подразделениям ВСУ, ищут в Донбассе, сообщили во вторник РИА Новости в самопровозглашенной ЛНР.

Ранее в непризнанной ЛНР создали "горячую линию", чтобы "покупать информацию о ВСУ и другие разведданные".

"Третьего июля на "горячую линию" МВД ЛНР независимо друг от друга позвонили сотрудники Северодонецкого, Попаснянского и Новоайдарского отделов Национальной полиции. По информации звонивших, личный состав ГУНП Украины в Луганской области и территориальные органы получили ориентировку на розыск гражданина Великобритании Вуда Колина Роберта Марка, 1962 года рождения", — рассказали агентству в самопровозглашенной ЛНР.

По данным звонивших, найти иностранца просит полиция Соединенного Королевства. "По имеющейся информации, гражданин Вуд прибыл в начале мая в Киев, а 5 мая 2017 года — в Одессу с целью присоединения к одному из подразделений ВСУ…" — рассказал собеседник агентства.

Сообщается, что пропал разыскиваемый вскоре после прибытия в зону боевых действий.

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Ранее, напомним, сообщалось, что гражданину Великобритании Бенджамину Стимсону грозит тюремное заключение за поддержку ополченцев непризнанных ЛДНР.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.