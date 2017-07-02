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    Штаб АТО сообщил о новых потерях за сутки в Донбассе

    Тема:

    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты (707)

    (обновлено: )16920
    По данным штаба АТО, огонь велся из танков, БМП, пулеметов, противотанкового ракетного комплекса, минометов, артиллерии, гранатометов, также применялся снайперский огонь.
    Украинский силовик в зоне АТО
    Государственная пограничная служба Украины

    КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. Военные сообщили, что ополченцы за минувшие сутки 25 раз открывали огонь по их позициям в Донбассе, двое военных погибли, еще один получил ранения.

    Зона проведения АТО. Архивное фото
    Украинское фото
    АТО как диагноз. Война не спишет – бойцы шумят, граждане под прицелом

    По данным штаба АТО в Facebook, огонь велся из танков, БМП, пулеметов, противотанкового ракетного комплекса, минометов, артиллерии, гранатометов, также применялся снайперский огонь.

    Отмечается, что обстрелу подверглись населенные пункты Красногоровка, Водяное, Широкино, Гнутово, Луганское, Пески, Авдеевка и Станица Луганская.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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