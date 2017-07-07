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    Трамп и Меркель накануне G20 обсудили "активизацию" минских соглашений

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    Украинский вопрос на G20. Встреча Путина и Трампа (36)

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    В сообщении Белого дома отмечается, что Дональд Трамп и Анела Меркель встречались для "координации по ключевым направлениям политики в преддверии завтрашнего саммита G20".
    Президент США Дональд Трамп и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 июл – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель накануне саммита G20 обсудили в Гамбурге актуальные международные проблемы, включая вопросы урегулирования конфликта в Украине, сообщает пресс-служба Белого дома.

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    Отмечается, что Трамп и Меркель встречались для "координации по ключевым направлениям политики в преддверии завтрашнего саммита G20".

    "Руководители обсудили ряд общих приоритетов в области внешней политики и безопасности, включая активизацию выполнения минских соглашений, деэскалацию конфликта между Катаром и некоторыми его соседями из Персидского залива и арабскими соседями, а также денуклеаризацию Корейского полуострова", — говорится в сообщении Белого дома.

    В пятницу Трамп примет участие в саммите G20 в Гамбурге. Кроме того, на "полях" саммита состоятся его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето. 

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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