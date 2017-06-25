Нормандский формат, Минские соглашения и роль США: интервью Порошенко

"Мы стоим за сохранение "нормандского формата" и минских договоренностей и будем только приветствовать — и получили заверение в этом — в части повышения роли США в этом процессе", — сказал Порошенко в интервью в воскресенье.

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По его словам, президент США Дональд Трамп использует первую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным для того, чтобы убедить его "в абсолютной бесперспективности попыток давления на Украину".

Порошенко также отметил, что Киев выступает за принятие "дорожной карты" минского процесса, где будут "четко очерчены конкретные даты — что и когда должно быть выполнено".