МИД РФ: претензии США и ЕС к России по минским соглашениям по Украине нелогичны

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Претензии США и ЕС к России по выполнению минских соглашений по Украине нелогичны, такой подход удобен для того, чтобы не решать проблемы и сохранять антироссийские санкции, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Парадокс в том, что США, как, впрочем, и другие западные страны, в центр политики на российском направлении поставили требование о полном выполнении нами минских договоренностей. Но в очередной раз приходится обращать внимание коллег в Вашингтоне и столицах ЕС, что это требование не по адресу", — сказал Рябков в интервью газете "Известия".

Он отметил, что Москва – не сторона минских соглашений, а их гарант. По словам Рябкова, в минских соглашения отражена определенная последовательность шагов: на первом плане стоят вопросы особого статуса Донбасса, на втором – восстановление контроля над границей между юго-востоком Украины и РФ".

"Нам вменяют невыполнение минских соглашений и требуют противоположной последовательности. То есть говорят о том, что Россия должна каким-то мистическим образом обеспечить восстановление контроля Киевом над этой территорией, тогда возникнут предпосылки для отмены санкций. Но это даже не то, что ставить телегу впереди лошади, эти требования нелогичные и противоречащие самим минским соглашениям", — подчеркнул замминистра.

По словам Рябкова, в связи с таким положением дел "в Вашингтоне и Европе делают вывод: значит, санкции в отношении России останутся". "Это очень удобная позиция, когда проблемой можно не заниматься, а оставлять санкционный прессинг и даже его наращивать", — заключил дипломат.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.