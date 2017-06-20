наверх
20.06.201723:22
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Белый дом: вице-президент США обсудил с Порошенко минские соглашения и реформы

    Тема:

    Встреча года: переговоры Порошенко и Трампа (54)

    22
    Вице-президент Пенс заявил, что США продолжат поддержку переговоров в "нормандском формате" для выполнения минских соглашений, а также подчеркнул важность длительных реформ в борьбе с коррупцией.
    Встреча вице-президента США Майка Пенса с президентом Петром Порошенко
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Вице-президент США Майк Пенс в ходе встречи с президентом Петром Порошенко выразил поддержку "нормандскому формату" и урегулированию в Донбассе для успеха соглашения "Минск-2", сообщает во вторник Белый дом.

    Встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа
    Белый дом в YouTube
    Встреча Порошенко с Трампом: итоговые заявления и рукопожатие

    Кроме того, Пенс подчеркнул необходимость продолжения реформ в Украине, борьбы с коррупцией, а также подтвердил необходимость стабильной помощи украинским властям по линии МВФ.

    "Вице-президент подчеркнул, что США продолжат поддержку переговоров в "нормандском формате" для выполнения минских соглашений, подчеркнул важность длительных реформ в борьбе с коррупцией для улучшения бизнес-климата и поддержки программы МВФ", — отмечается в заявлении.

    Также Порошенко встретился с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, который "согласился с правом Украины защищать свой суверенитет", сообщил представитель пресс-службы Пентагона через свой twitter.

    Украинский лидер находится в США с рабочим визитом. Ранее он встретился с президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Встреча вице-президента США Майка Пенса с президентом Петром Порошенко
    Встреча года: переговоры Порошенко и Трампа
    Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ
    Миссия ОБСЕ в Донбассе
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    Операция "Коррупция": нардеп Розенблат под прицелом НАБУ