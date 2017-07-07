Глава СММ ОБСЕ в Украине: эскалация конфликта в Донбассе не спадает

КИЕВ, 7 июл – РИА Новости Украина. Эскалация конфликта в Донбассе не спадает, заявил в ходе видеовключения в рамках заседания комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ, глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан.

"Общее взаимопонимание у нас есть о том, что давно пора прекратить ту напряженность, которая там (на востоке Украины – Ред.) существует, но, к сожалению этого не происходит. Мы считаем, что эскалация конфликта не становится слабее. Эскалация существует", — сказал Апакан.

По его словам, "хотя речь шла о выводе различных видов вооружения, но использование различных вооружения свидетельствует о том, что подписавшие соглашения не выполняют своих обязательств".

"Продолжается насилие и с той, и с другой стороны, и крупнокалиберное оружие используется против друг друга, и это вызывает значительные жертвы, в том числе, и среди гражданских людей", — подчеркнул Апакан.

в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.