наверх
07.07.201701:29
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Глава СММ ОБСЕ в Украине: эскалация конфликта в Донбассе не спадает

    Тема:

    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты (731)

    (обновлено: )9
    Эртугрул Апакан отметил, что речь шла о выводе различных видов вооружения в Донбассе, "но использование различных вооружения свидетельствует о том, что подписавшие соглашения не выполняют своих обязательств".
    Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе Эртугрул Апакан
    Sputnik | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 июл – РИА Новости Украина. Эскалация конфликта в Донбассе не спадает, заявил в ходе видеовключения в рамках заседания комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ, глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан.

    Последствия обстрелов в Донбассе. Архивное фото
    Facebook Павла Жебривского
    Новые обстрелы в Донбассе: вместо перемирия – смерти

    "Общее взаимопонимание у нас есть о том, что давно пора прекратить ту напряженность, которая там (на востоке Украины – Ред.) существует, но, к сожалению этого не происходит. Мы считаем, что эскалация конфликта не становится слабее. Эскалация существует", — сказал Апакан.

    По его словам, "хотя речь шла о выводе различных видов вооружения, но использование различных вооружения свидетельствует о том, что подписавшие соглашения не выполняют своих обязательств".

    "Продолжается насилие и с той, и с другой стороны, и крупнокалиберное оружие используется против друг друга, и это вызывает значительные жертвы, в том числе, и среди гражданских людей", — подчеркнул Апакан.

    в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Турчинов: АТО исчерпало себя. Что взамен?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Гамбурге протестующие атаковали полицию, та применила водометы
    Саммит G20. Столкновения в Гамбурге
    Флаги Украины и Польши
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Разгон демонстрантов в Гамбурге
    Первая встреча Путина и Трампа
    Нардеп Олесь Довгий
    Луценко против нардепов. Представления генпрокурора