ОБСЕ заявила о значительном росте нарушений перемирия в Донбассе

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зарегистрировала за минувшую неделю увеличение на 25% случаев нарушений перемирия в Донбассе, заявил на брифинге заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

"С того момента, когда я последний раз выступал здесь, СММ зафиксировала рост насилия на востоке Украины. За последнюю неделю СММ ОБСЕ зарегистрировала увеличение на 25% случаев нарушения перемирия по сравнению с прошлой неделей", — сказал Хуг.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.