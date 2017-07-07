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    ОБСЕ заявила о значительном росте нарушений перемирия в Донбассе

    Тема:

    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты (734)

    (обновлено: )27
    По словам заместителя главы СММ ОБСЕ Александра Хуга, за последнюю неделю СММ ОБСЕ зарегистрировала увеличение на 25% случаев нарушения перемирия по сравнению с прошлой неделей.
    Первый замглавы СММ ОБСЕ на Украине А. Хуг посетил г. Ясиноватая в Донецкой области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зарегистрировала за минувшую неделю увеличение на 25% случаев нарушений перемирия в Донбассе, заявил на брифинге заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

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    "С того момента, когда я последний раз выступал здесь, СММ зафиксировала рост насилия на востоке Украины. За последнюю неделю СММ ОБСЕ зарегистрировала увеличение на 25% случаев нарушения перемирия по сравнению с прошлой неделей", — сказал Хуг.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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