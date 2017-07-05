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    ОБСЕ: согласован списков пленных для обмена в Донбассе

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    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты (724)

    (обновлено: )11
    Мартин Сайдик сообщил, что стороны конфликта в Донбассе "обменялись" новыми списками: "Завершен процесс дополнительных проверок лиц, удерживаемых в связи с конфликтом в Донбассе".
    Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что стороны конфликта в Донбассе завершили уточнение списков пленных для обмена.

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    "Завершен процесс дополнительных проверок лиц, удерживаемых в связи с конфликтом в Донбассе", — сказал Сайдик по итогам заседания контактной группы по урегулированию ситуации в Украине.

    По его словам, стороны конфликта в Донбассе "обменялись" новыми списками.

    Ранее представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева заявила, что делегации самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, а также РФ покинули заседание подгруппы из-за позиции Киева в вопросе обмена пленными.

    В ДНР заявили, что делегация республики в гуманитарной подгруппе была вынуждена покинуть переговоры в Минске, поскольку Киев отказался от обмена пленными.

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