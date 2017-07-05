ОБСЕ: согласован списков пленных для обмена в Донбассе

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что стороны конфликта в Донбассе завершили уточнение списков пленных для обмена.

"Завершен процесс дополнительных проверок лиц, удерживаемых в связи с конфликтом в Донбассе", — сказал Сайдик по итогам заседания контактной группы по урегулированию ситуации в Украине.

По его словам, стороны конфликта в Донбассе "обменялись" новыми списками.

Ранее представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева заявила, что делегации самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, а также РФ покинули заседание подгруппы из-за позиции Киева в вопросе обмена пленными.

В ДНР заявили, что делегация республики в гуманитарной подгруппе была вынуждена покинуть переговоры в Минске, поскольку Киев отказался от обмена пленными.