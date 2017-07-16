ОБСЕ: ополченцы объявили Седово "зоной с особым статусом"

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. В Донецкой области ополченцы не пустили членов миссии ОБСЕ к населенному пункту Седово и заявили, что он является "пограничной зоной, в которой действует особый статус въезда-выезда", говорится в отчете миссии ОБСЕ.

"На блокпосте, который расположен примерно в 1,2 км к северо-западу от подконтрольного "ДНР" пгт Седово, вооруженные члены "ДНР" остановили патруль СММ и не позволили ему проехать дальше по дороге в направлении Седово, ссылаясь на приказы от своих командиров", — отмечается в отчете.

По данным ОБСЕ, позже в этот же день один из ополченцев в гражданской одежде на том же блокпосте в Седово остановил другой патруль ОБСЕ. Мужчина заявил мониторам, что для въезда нужно получить предварительное разрешение, потому что эта территория является "пограничной зоной, в которой действует особый статус въезда-выезда".

Вскоре трое вооруженных мужчин в форме военных подошли к патрулю СММ.

"Они отказались представиться и в агрессивной форме требовали, чтобы наблюдатели покинули этот район. Патруль СММ уехал с блокпоста", — отметили в миссии.

Перед этим СММ обратилась к СЦКК с просьбой сопровождать патруль в Седово, но просьба была отклонена.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.