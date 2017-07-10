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    Песков: размещение миссий ОБСЕ и ЕС возможно только с согласия Киева и ЛДНР

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    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты (750)

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    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, что будет делать Россия, если предложение по миротворцам будет внесено в ООН.
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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    КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Размещение миссий ОБСЕ или ЕС в Донбассе возможно только с соглашения Киева и самопровозглашенных ЛНР и ДНР, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник.

    "Что касается размещения каких-то миссий в Донбассе, эта тема уже поднималась. Собственно, президент Путин всегда подчеркивает, что размещение каких-либо миссий возможно только с согласия противоборствующих сторон. В данном случае противоборствующими сторонами являются Вооруженные силы Украины: то есть Киев и представители республик ДНР и ЛНР", — сказал Песков.

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По словам Пескова, вопрос размещения полицейской миссии проблематично обсуждать без взаимного контакта сторон конфликта.

    Пресс-секретарь президента РФ не стал отвечать на вопрос, что будет делать Россия, если предложение по миротворцам будет внесено в ООН.

    В пятницу и субботу Путин принял участие в саммите "двадцатки" в Гамбурге, где провел ряд двусторонних встреч, включая переговоры с президентом США Дональдом Трампом и трехстороннюю беседу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эманулем Макроном. Лидеры обсуждали в том числе проблематику Украины.

    В начале июня президент Украины Петр Порошенко призвал активизировать консультации в Вене по размещению вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе. Также Киев обращался к ООН и ЕС с просьбой направить в Донбасс военную миссию, которая бы контролировала выполнение соглашения о прекращении огня.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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