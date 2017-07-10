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    Рассмотрение закона о реинтеграции Донбасса перенесли - Геращенко

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    Как сообщается, в ближайшее время этот законопроект будет обсуждаться на заседании СНБО, но произойдет это не в понедельник. Работа над окончательным вариантом законопроекта, его текстом продолжается.
    Ирина Геращенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Работа над текстом законопроекта о реинтеграции Донбасса еще продолжается, документ не будет в понедельник рассмотрен на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко.

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    "В ближайшее время этот законопроект будет обсуждаться на заседании СНБО, но произойдет это не сегодня (в понедельник). Работа над окончательным вариантом законопроекта, его текстом продолжается. Когда именно этот вопрос будет вынесен на СНБО — об этом проинформируют соответствующие структуры Совета нацбезопасности", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

    Скриншот поста со страницы Ирины Геращенко в Facebook

    Ранее президент Украины заявил о планах внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса.

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