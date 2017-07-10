Рассмотрение закона о реинтеграции Донбасса перенесли - Геращенко

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Работа над текстом законопроекта о реинтеграции Донбасса еще продолжается, документ не будет в понедельник рассмотрен на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко.

Читайте также: DW: реинтеграция Донбасса — это гибридный мир

"В ближайшее время этот законопроект будет обсуждаться на заседании СНБО, но произойдет это не сегодня (в понедельник). Работа над окончательным вариантом законопроекта, его текстом продолжается. Когда именно этот вопрос будет вынесен на СНБО — об этом проинформируют соответствующие структуры Совета нацбезопасности", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Скриншот поста со страницы Ирины Геращенко в Facebook

Ранее президент Украины заявил о планах внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса.