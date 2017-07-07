Саммит G20. По Донбассу можно ждать серьезных решений - Рудяков

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

На полях саммита G20 состоится первая встреча президента США с российским президентом. По словам источников западных СМИ, Дональд Трамп намерен обсудить ситуацию в Сирии и поддержку Россией режима сирийского лидера Башара Асада.

Также Трамп намерен поднять вопрос действий России в Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин в рамках саммита обсудят ситуацию в Украине. Известно, что они проведут встречу в формате рабочего завтрака.

Предстоящий саммит G20 прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

(текст публикуется на языке оригинала)

Якщо говорити конкретно про Україну, потрібно покладати серйозні надії на ті перемовини, які незабаром проведуть лідери вищезгаданих держав? Чи якась конкретика буде наслідком?

— Щодо конкретики, тут можна різні припущення висловлювати, насамперед виходячи з того, що ми будемо чи вважати конкретикою, чи не вважати конкретикою. Але я думаю, що рішення щодо нашої ситуації і кризи на Донбасі, рішення якісь будуть і є підстави думати, що навіть можуть бути дуже серйозні рішення.

REUTERS Carlos Barria Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге

Можна спрогнозувати хоча б напрям цих рішень?

— Я думаю, що цілком можливо очікувати, що буде дорожня карта або проект дорожньої карти виконання мінських угод, про яку вже півроку з жовтня минулого року, з моменту останньої зустрічі голів держав і урядів держав нормандського формату в Берліні говорять, але її так і немає. Зараз можна очікувати, як один з варіантів, появи не остаточного варіанту, але проекту дорожньої карти, узгодженої з Росією.

Якою буде зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна? Суха протокольна зустріч для знайомства і окреслення позицій?

— Так, це ознайомча зустріч для того, щоб якісь слова заявити, позицію окреслити, вже тепер у форматі індивідуального спілкування перших осіб двох держав. І дати на підставі того, що підготовлено вже, дати доручення відповідним своїм службам, фахівцям, для того щоб розібралися якісь спільні кроки, спільні документи, спільні проекти, в самому широкому сенсі. А це ознайомча зустріч, яка має символічне значення, яка має і практичне значення, але воно на третьому місці.

Якщо звернути увагу на вчорашні заяви Трампа у Варшаві, у цій тональності є натяк на те, як пройде зустріч Путіна і Трампа?

— Є, безумовно. Це позиція США, і колективного Заходу євроатлантичного. Вона відома. Вона формулювалася і в більш жорстких виразах, в тому числі і самим Трампом. Я думаю, ці слова, чи це ключове словосполучення «дестабілізуючий фактор» пролунає і в розмові з Путіним, але у Росії інша позиція. І тут зараз стає російсько-американська чи американо-російська, якщо мати на увазі вагу партнерів, американо-російський діалог. Він не зрушить з нульової позначки, на якій він зараз знаходиться. З місця не зрушить, поки не буде вироблений якийсь спільний підхід. А щодо цього, тут ще, я так розумію, роботи і роботи. Але те що Трамп сказав у Варшаві, думаю, він повторить і сьогодні в Гамбурзі, під час розмови з Путіним. Інша справа, як це перекладе перекладач.

В якому напрямку після цієї зустрічі можуть змінитися стосунки Росії та США?

— Я думаю, що поворот готується, якщо не сказати підготовлений цей поворот. Я думаю, що будуть поліпшуватися стосунки між Вашингтоном і Москвою. Мені особисто здається, що ця зустріч покладе початок практичній стадії, яка можливо стане динамічною і можливо навіть з підвищеною динамікою, і позитивною. Тобто будуть якісь спільні речі робитися, буде відновлений діалог на різних рівнях, з різних тем. Але щодо того що тоді лунали заяви одразу після виступу Трампа, його передвиборчі ці гасла, різні висловлювання лунали, очікування, чи надії, чи побоювання, у кого як, щодо того що Трамп щось здасть Росії, безумовно цього не буде.

REUTERS Carlos Barria Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге

Діалог буде, відповідно вже сам факт початку діалогу і подальшого розвитку діалогу, це вже поліпшення стосунків, бо не було за часів Барака Обами, практично не відбувалося цього. Але змістове наповнення цього діалогу і конкретні прояви цього поліпшення стосунків і стосунків між цими великими державами в міжнародному контексті, на міждержавному рівні, багаточисельнішому форматі, конкретне наповнення, це буде показувати вже час. І найближча і середньострокова перспектива. Я думаю, що те що Трамп обіцяв поліпшити з ним стосунки, він це зробить в рамках стратегічної лінії США, на зовнішньополітичній сцені, і в рамках тих червоних прапорців, які американці завжди для Росії виставляли, і продовжать це робити і зараз.

Представник Держдепу в своїй заяві, і Ангела Меркель в телефонній розмові з Петром Порошенком запевнили Україну, що якихось двосторонніх домовленостей без участі самої України не буде. Можна вірити таким запевненням?

— Вірити можна і треба. Але треба і розуміти, що ці слова лунають після того, як нас не запросила ані Варшава, ані Гамбург. А добре, у Варшаві була інша зустріч. Але оскільки Чорне море — це наше море, ми цілком могли б бути там присутні і це було б нам корисно і їм всім було б корисно. А в Гамбурзі відбуватимуться зустрічі, заявлені порядки дня першої і другої зустрічі. Нас там немає, а про нас там будуть вести мову.

Україна не входить в G20.

— Ми не входимо в групу, але вони запрошують. Це звичайна практика. Вони запрошують гостей. Ми могли б бути гостем, оскільки наша тема одна з важливих для обговорення. Відповідно, ці рішення нехай не будуть ухвалюватися, але вони будуть готуватися. А ми тоді вже будемо запрошуватися на ті формати, в яких беремо участь в якості останньої сторони, яка ще не знає, яке рішення підготовлено. Чи знає це на паперовому форматі, але так в усному форматі один одному в очі дивляться. Ясно, що ми впливаємо на це і наша позиція впливає на це, але поки що вони прийшли до того, що вирішують дуже важливі, чи принаймні обговорюють питання і готують рішення за нашої відсутності. Це факт. А вірити в те, що Меркель говорить, звичайно треба. Бо ми ж партнери, треба вірити словам.

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В якій тональності говоритимуть Еммануель Макрон, Меркель і Путін в форматі робочого сніданку?

— Там широкий діапазон. Тим більше що вони зараз з Макроном тільки починають знайомитися і співпрацювати. І широкий діапазон тем, тим більше, зараз виходячи з цієї нової чи оновленої позиції США щодо європейських справ, Росія перетворюється для Європи, Німеччини, і Франції зокрема, на ще більш важливого партнера, потенційного партнера, ніж це було до моменту приходу в Білий дім Трампа. Відповідно, там широке поле для дискусій, оскільки підходи і позиції різні, їх треба якось узгоджувати, зближувати. А щодо нас там теж є різні підходи. Але я думаю, що ця зустріч можливо може бути в певних пунктах навіть от щодо конкретних цих мінських домовленостей, може бути зближення позицій франко-німецьких і російських. Це цілком можливо.

REUTERS Carlos Barria Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге

Ранее немецкий политолог Андреас Умланд в эфире "ГС" отметил, что Дональд Трамп находится под давлением и не захочет предстать перед американцами пропутинским политиком.

Также эксперт-международник Владимир Кушниренко в эфире "ГС" заявил, что системное противостояние между США и Евросоюзом стоит рассматривать как данность.