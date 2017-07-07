Счет открыт. Первые три скандала саммита G20

РИА Новости Украина

Острая критика Эрдоганом немецких властей, применение водометов в Гамбурге, "вечеринка берлинских полицейских" — все эти события активно освещались средствами массовой информации, что омрачило подготовку к саммиту "большой двадцатки" в Германии.

Эрдоган против Германии

REUTERS Kai Pfaffenbach Саммит G20 в Гамбурге

"Уже в конечной фазе приготовлений к саммиту разразился международный скандал: немецкие власти запретили президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану по окончании саммита "большой двадцатки" обратиться к проживающим в Германии туркам", — пишет российская газета "Известия" в четверг.

Эрдоган со своей стороны только лишь повторил в интервью телеканалу France 24 свою критику в адрес немецких властей и высказался о "манифестации фашизма". Портал T-online.de цитирует его слова: "Как еще можно объяснить такое отношение, если не национал-социализмом? До сих пор подобное отношение было характерным исключительно для фашистского движения".

Причиной первоначальных высказываний Эрдогана стал запрет предвыборных выступлений для турецких политиков в Германии в преддверии и во время проведения референдума о конституции Турции в марте этого года, сообщает Sputnik.

Критика применения водометов в Гамбурге

REUTERS Fabrizio Bensch Беспорядки накануне саммита G20

Тем временем разгорелся нешуточный спор по поводу поведения полиции Гамбурга. Противники саммита G20 собрались на мирный митинг на площади ам Нойен Пфердемаркт в городском квартале St.Pauli. По информации NDR, полиция выдвинулась во вторник вечером в составе нескольких экипажей с водометами и тральщиками и разогнала отдельных манифестантов и тех людей, которые после приезда полицейских блокировали улицу.

Гамбургский политик от партии "Левых" Ян ван Акен сказал телеканалу: "Гамбург хотел стать открытым миру городом — и вот приехали молодые люди провести мирную акцию протеста, а им и остановиться негде, поскольку палатки разбить нельзя".

Антье Мёллер, депутат парламента от партии "Зеленых", назвала задействование полиции с применением техники "несоразмерным и бесполезным".

REUTERS Pawel Kopczynski Разгон протестующих в Гамбурге

Никаких дисциплинарных взысканий за "полицейскую вечеринку"

Широкую огласку получил скандал с "вечеринкой берлинских полицейских", как ее называют в СМИ. С целью усиления мер безопасности во время саммита G20 в Гамбург были направлены пять отрядов берлинской полиции, которые были размещены в контейнерном поселке в городе Бад-Зегеберг Земли Шлезвиг-Хольштайн. Гамбургская полиция отозвала от участия в обеспечении правопорядка при саммите G20 три боевых роты полицейских в связи с их абсолютно неподобающим поведением.

Президент берлинской полиции Клаус Кандт сообщил на текущей неделе, что он уже получил "представление о фактически имевших место событиях", и результат (анализа событий — Ред.) отличается от той картины, которую ранее представили СМИ.

"Из обвинений в адрес наших отрядов, размещенных в Бад Зегеберге, остается в конечном итоге заслуживающее критики поведение отдельных сотрудников в нерабочее время (шумели, публично справляли естественную нужду прямо на здание общежития")", — написал Кандт в опубликованном в Твиттере заявлении. Другие обвинения, в том числе, ущерб имуществу, пьянство и публичный секс, не нашли подтверждения, — говорится в заявлении. Дисциплинарных взысканий для полицейских не последует.

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