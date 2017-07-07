"Анти-G20": в Гамбурге ранены десятки полицейских

Ангелина Тимофеева, для РИА Новости Украина – Гамбург

Нападавшие – левые радикалы и антиглобалисты – присоединялись к санкционированным акциям, группировались и атаковали полицейских. Судя по сводкам, в столкновениях участвовали так называемые активисты "черного блока" – агрессивные и хорошо организованные радикалы, скрывающие лица под повязками и балаклавами, одетые в темную одежду спортивного стиля.

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Печальную известность "черный блок" в Германии приобрел после участия в беспорядках в 2015 году во Франкфурте-на-Майне, где активисты попытались сорвать открытие новой штаб-квартиры Европейского Центробанка.

"Черный блок" в Санкт-Паули

В 16.00 (17.00 по Киеву) на Фишмаркт в квартале Санкт-Паули начался санкционированный и изначально мирный митинг "За солидарный мир – против саммита G20 в Гамбурге". В нем принимали участие около 650 человек, однако к 19.00 (20.00 по Киеву) число манифестантов выросло до 12 тысяч человек. Затем началась демонстрация, колонна двинулась в сторону Хафенштрассе, однако полиция была вынуждена блокировать шествие.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Усиление мер безопасности в Гамбурге накануне саммита G20

Как пояснил РИА Новости представитель полиции Гамбурга, в толпе образовалась группа людей, "блок", который насчитывал около тысячи человек. Они были в черной одежде и с закрытыми платками и шарфами лицами, что уже является нарушением закона о собраниях. Эти протестующие вели себя агрессивно, в какой-то момент они стали забрасывать правоохранителей камнями, файерами и бутылками.

Полиция безуспешно пыталась отделить "черный блок" от остальной части демонстрантов, были применены водометы, перцовый газ и дубинки. В результате организаторы объявили акцию завершенной около 20.00 (21.00 по Киеву).

Напряжение нарастало

После окончания демонстрации на Хафенштрассе обстановка в городе оставалась напряженной – на улицах находились, по данным полиции, около шести тысяч участников протестов.

Полицейские группами в 15-30 человек дежурили на перекрестках возле международного торгового центра, где в пятницу должен открыться саммит "двадцатки". Тут же стояли водометы и полицейские автобусы. Ближайшие улицы за периметром оцепления были дополнительно перекрыты металлическими решетками либо высокими пластиковыми панелями. В небо были подняты вертолеты.

REUTERS Hannibal Hanschke Протесты в Гамбурге против саммита G20

К месту проведения заявленного митинга в квартале Шанценфиртель – в пешей доступности от Хафенштрассе и квартала Санкт-Паули – ехала череда полицейских машин. Именно туда, по всей видимости, устремились и участники протестов из центра города.

Пешком от Рипербана

Около 22.30 (23.30 по Киеву) возле станции городской электрички "Рипербан" собрались несколько сотен протестующих. В основном, это были подростки, они пили пиво, сидели на асфальте. Число людей постепенно увеличивалось. Под ногами валялись осколки бутылок, доски, сорванные дорожные знаки. Полиции поблизости не было, на перроне вокзала патрули тоже отсутствовали.

В какой-то момент толпа внезапно двинулась по пустой проезжей части в направлении Шанценфиртель. Никаких плакатов, атрибутики в руках у людей не было. Когда примерно через 200 метров мимо на большой скорости проехали несколько полицейских машин, люди начали скандировать: "Полиция — позор Гамбурга!", "Полиция – прочь!".

Еще примерно через 500 метров впереди зажглись прожекторы. Полицейские, которые перегородили дорогу, обратились к толпе с призывом прекратить шествие и разойтись. Затем на дорогу выехали три водомета. Они двигались колонной на небольшом расстоянии друг за другом.

Кричащие подростки побежали в сторону домов, некоторые укрылись за мусорными контейнерами на обочине и кидали в водометы пустые бутылки и камни. Несколько человек выскочили на проезжую часть, откуда так же бросали в машины разные предметы.

REUTERS Kai Pfaffenbach Протесты в Гамбурге против саммита G20

Водометы сначала не устанавливали максимальный напор воды, однако после нападения выпустили длинные, многометровые струи, разогнав с пути оставшихся людей. Выпустив всю воду, они быстро уехали.

Прятавшиеся в кустах и между домами люди снова высыпали на проезжую часть, под ногами текла вода. Быстрым шагом толпа дошла до ближайшего перекрестка. Там часть протестующих ушла через дворы, ориентировочно, в сторону Шанценфиртель. Другая часть осталась на перекрестке, блокированном с одной стороны группой полицейских в шлемах и бронежилетах. Столкновений не было.

Ночные сводки

Как заявили РИА Новости в полиции, митинг в Шанценфиртель завершился около полуночи. В городе в районе между Рипербаном и станцией "Алтона" находились около тысячи демонстрантов.

Всю ночь на пульт дежурного поступали сигналы о нанесении протестующими вреда имуществу – они били витрины, изрисовывали стены домов, жгли мусорные контейнеры, также пострадали несколько автомобилей. Однако к 2.00 (3.00 по Киеву) обстановка в городе стала спокойнее. Небольшие группы антиглобалистов передвигаются по центру.

В результате столкновений были ранены 76 сотрудников полиции. Число раненых протестующих пока не известно, однако немецкие СМИ утверждают, что пострадавших много. В полиции РИА Новости сообщили, что есть задержанные, однако информация об их числе пока закрыта.