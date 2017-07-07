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    Саммит G20 начался в Гамбурге

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    Саммит G20. Столкновения в Гамбурге (17)

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    Многостороннюю встречу на высшем уровне приехали освещать около пяти тысяч журналистов. Традиционно на полях саммита пройдут двусторонние и трехсторонние встречи.
    Усиление мер безопасности в Гамбурге накануне саммита G20
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина, Маргарита Костив. Саммит "Большой двадцатки" начался в немецком Гамбурге, передает корреспондент РИА Новости.

    Многостороннюю встречу на высшем уровне приехали освещать около пяти тысяч журналистов.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Усиление мер безопасности в Гамбурге накануне саммита G20

    Традиционно на полях саммита пройдут двусторонние и трехсторонние встречи. Только у президента РФ Владимира Путина запланировано около десяти двусторонних контактов, среди которых особое внимание будет привлечено к долгожданным переговорам с президентом США Дональдом Трампом.

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    Накануне в городе прошли протесты, обернувшиеся стычками с полицией. В результате почти 111 полицейских получили ранения.

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