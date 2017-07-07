Саммит G20 начался в Гамбурге

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина, Маргарита Костив. Саммит "Большой двадцатки" начался в немецком Гамбурге, передает корреспондент РИА Новости.

Многостороннюю встречу на высшем уровне приехали освещать около пяти тысяч журналистов.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Усиление мер безопасности в Гамбурге накануне саммита G20

Традиционно на полях саммита пройдут двусторонние и трехсторонние встречи. Только у президента РФ Владимира Путина запланировано около десяти двусторонних контактов, среди которых особое внимание будет привлечено к долгожданным переговорам с президентом США Дональдом Трампом.

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Накануне в городе прошли протесты, обернувшиеся стычками с полицией. В результате почти 111 полицейских получили ранения.