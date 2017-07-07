В столкновениях в Гамбурге пострадали более 70 полицейских

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ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Число правоохранителей, получивших ранения при столкновениях с демонстрантами в Гамбурге накануне саммит G20, выросло до 74, сообщили РИА Новости в полиции города.

Ранее сообщалось о 15 пострадавших полицейских.

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"По последним данным, 74 полицейских ранены", — заявил сотрудник пресс-службы.

Около 23.00 четверга (по Киеву) группа молодых людей направилась от улицы Рипербан, где ранее вечером произошли крупные столкновения с полицией, в сторону вокзала "Альтона" в направлении международного торгового центра, в котором состоится саммит G20.

Около 23.30 дорогу активистам перегородили полицейские машины и водометы. После безуспешных призывов к демонстрантам разойтись водометы были включены.

В ответ демонстранты начали бросать в полицейские машины бутылки и камни. О пострадавших пока не известно.