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    В Гамбурге протестующие атаковали полицию, та применила водометы

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    Группа, состоявшая из примерно тысячи человек с закрытыми лицами, попыталась спровоцировать полицию на столкновения. В полицейских бросали камни, файеры, бутылки, другие предметы.
    В Гамбурге протестующие атаковали полицию, та применила водометы
    foxnews.com

    КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Около тысячи человек с закрытыми лицами попытались атаковать полицейских в ходе демонстрации в Гамбурге, акция была преждевременно завершена, заявил РИА Новости представитель городской полиции.

    "В рамках согласованной ранее демонстрации в районе Хафенштрассе группа, состоявшая из примерно тысячи человек с закрытыми лицами, попыталась спровоцировать полицию на столкновения. В полицейских бросали камни, файеры, бутылки, другие предметы. Организаторы были вынуждены объявить акцию завершенной", — заявил представитель полиции.

    Протесты в Гамбурге против саммита G20
    Hannibal Hanschke
    Протесты в Гамбурге против саммита G20

    Он добавил, что информации о пострадавших и задержанных пока нет.

    В сообщении полиции Гамбурга в микроблоге Twitter говорится, что правоохранители применила водометы против демонстрантов.

    "Наши водометы должны были быть использованы, — говорится в сообщении, — Наши оперативные силы также применили перцовый газ против нападений на них".

    Как сообщает издание Hamburger Morgenpost, демонстранты кидали бутылки и петарды, лезли на стену на Рыбном рынке.

    Саммит G20 состоится в Гамбурге 7-8 июля. Безопасность в городе во время саммита будут обеспечивать около 20 тысяч сотрудников полиции, в распоряжении которых будут водометы, вертолеты, один самолет, а также служебные собаки и лошади. По данным телеканала N24, в среду магазины и филиалы банков, расположенных в центре Гамбурга, закрыли витрины деревянными щитами, местные жители стремятся уехать из города на выходные. По словам главы МВД ФРГ Томаса де Мезьера, число потенциально готовых к насилию лиц, которые могут принять участие в протестах, составляет около восьми тысяч.

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