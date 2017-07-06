В Гамбурге протестующие атаковали полицию, та применила водометы

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Около тысячи человек с закрытыми лицами попытались атаковать полицейских в ходе демонстрации в Гамбурге, акция была преждевременно завершена, заявил РИА Новости представитель городской полиции.

"В рамках согласованной ранее демонстрации в районе Хафенштрассе группа, состоявшая из примерно тысячи человек с закрытыми лицами, попыталась спровоцировать полицию на столкновения. В полицейских бросали камни, файеры, бутылки, другие предметы. Организаторы были вынуждены объявить акцию завершенной", — заявил представитель полиции.

Он добавил, что информации о пострадавших и задержанных пока нет.

В сообщении полиции Гамбурга в микроблоге Twitter говорится, что правоохранители применила водометы против демонстрантов.

"Наши водометы должны были быть использованы, — говорится в сообщении, — Наши оперативные силы также применили перцовый газ против нападений на них".

Как сообщает издание Hamburger Morgenpost, демонстранты кидали бутылки и петарды, лезли на стену на Рыбном рынке.

Саммит G20 состоится в Гамбурге 7-8 июля. Безопасность в городе во время саммита будут обеспечивать около 20 тысяч сотрудников полиции, в распоряжении которых будут водометы, вертолеты, один самолет, а также служебные собаки и лошади. По данным телеканала N24, в среду магазины и филиалы банков, расположенных в центре Гамбурга, закрыли витрины деревянными щитами, местные жители стремятся уехать из города на выходные. По словам главы МВД ФРГ Томаса де Мезьера, число потенциально готовых к насилию лиц, которые могут принять участие в протестах, составляет около восьми тысяч.