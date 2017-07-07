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    Фотоленты

    Беспорядки в столице Венесуэлы: сожженные авто и "коктейли Молотова"

    (обновлено: )13
    Беспорядки в столице Венесуэлы
    Беспорядки в столице Венесуэлы
    Беспорядки в столице Венесуэлы
    Беспорядки в столице Венесуэлы
    Беспорядки в столице Венесуэлы
    Беспорядки в столице Венесуэлы
    Беспорядки в столице Венесуэлы
    Беспорядки в столице Венесуэлы
    Беспорядки в столице Венесуэлы
    Беспорядки в столице Венесуэлы
    Беспорядки в столице Венесуэлы
    Беспорядки в столице Венесуэлы
    Беспорядки в столице Венесуэлы
    REUTERS Kai Pfaffenbach
    Беспорядки в столице Венесуэлы
    REUTERS Hannibal Hanschke
    Беспорядки в столице Венесуэлы
    REUTERS Fabrizio Bensch
    Беспорядки в столице Венесуэлы
    REUTERS Fabrizio Bensch
    Беспорядки в столице Венесуэлы
    REUTERS Hannibal Hanschke
    Беспорядки в столице Венесуэлы
    REUTERS Pawel Kopczynski
    Беспорядки в столице Венесуэлы
    REUTERS Fabrizio Bensch
    Беспорядки в столице Венесуэлы
    REUTERS Hannibal Hanschke
    Беспорядки в столице Венесуэлы
    REUTERS Pawel Kopczynski
    Беспорядки в столице Венесуэлы
    REUTERS Pawel Kopczynski
    Беспорядки в столице Венесуэлы
    REUTERS Pawel Kopczynski
    Беспорядки в столице Венесуэлы
    REUTERS Pawel Kopczynski

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    По меньшей мере 123 военнослужащих вооруженных сил Венесуэлы были задержаны после начала антиправительственных протестов в стране в апреле, передает агентство Рейтер со ссылкой на военные документы, попавшие в распоряжение агентства.

    Беспорядки в столице Венесуэлы
    REUTERS Carlos Garcia Rawlins
    Дали волю кулакам. Сторонники Мадуро избили депутатов в столице Венесуэлы

    В Венесуэле уже три месяца идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, число погибших в акциях протеста в стране превысило 90 человек.

    По данным агентства, среди задержанных, которые содержаться в трех тюрьмах страны, есть представители ВВС, ВМФ и национальной гвардии Венесуэлы. Сообщается, что порядка 30 военных были задержаны по обвинению дезертирстве, почти 40 – за мятеж, госизмену и неповиновение. Остальным задержанным были в основном предъявлены обвинения в краже.

    "Это указывает на низкий моральный дух, недовольство и, конечно, экономические потребности", — приводит агентство слова одного из бывших генералов, пожелавшего остаться неназванным.

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