Хозяйка бала, или Меркель встречает гостей на G20

Канцлер ФРГ Ангела Меркель радушно встретила президента РФ Владимира Путина во время церемонии приветствия участников саммита G20, который открывается в пятницу в Гамбурге, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля. Российский лидер в пятницу приехал на саммит вслед за турецким президентом Тайипом Эрдоганом.
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"Они прекрасно встретились, Меркель – радушная хозяйка этого мероприятия, она встретила Путина, и они начали ретрит вместе с другими главами государств и правительств", — сказал Песков.
Ранее на церемонии Путин и Меркель, улыбаясь, обменялись несколькими словами, пожали друг другу руки и сфотографировались перед камерами, как это предусматривает протокол.