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    Хозяйка бала, или Меркель встречает гостей на G20

    Тема:

    Саммит G20. Столкновения в Гамбурге (25)

    (обновлено: )30360
    Саммит G20 в Гамбурге
    Саммит G20 в Гамбурге
    Саммит G20 в Гамбурге
    Саммит G20 в Гамбурге
    Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге
    Саммит G20 в Гамбурге
    Саммит G20 в Гамбурге
    Саммит G20 в Гамбурге
    Саммит G20 в Гамбурге
    Саммит G20 в Гамбурге
    Саммит G20 в Гамбурге
    Саммит G20 в Гамбурге
    Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге
    Саммит G20 в Гамбурге
    Саммит G20 в Гамбурге
    Саммит G20 в Гамбурге
    Саммит G20 в Гамбурге
    Саммит G20 в Гамбурге
    REUTERS Bernd Von Jutrczenka/POOL
    Саммит G20 в Гамбурге
    REUTERS Kai Pfaffenbach
    Саммит G20 в Гамбурге
    REUTERS Carlos Barria
    Саммит G20 в Гамбурге
    REUTERS John MACDOUGALL,POOL
    Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге
    7 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи канцлером Германии Ангелой Меркель глав делегаций государств-участников "Группы двадцати" G20, приглашенных государств и международных организаций в Гамбурге.
    Пресс-служба Президента РФ | Перейти в фотобанк
    Саммит G20 в Гамбурге
    REUTERS Bernd Von Jutrczenka/POOL
    Саммит G20 в Гамбурге
    7 июля 2017. Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин на церемонии официальной встречи канцлером Германии Ангелой Меркель глав делегаций государств-участников "Группы двадцати" G20, приглашенных государств и международных организаций в Гамбурге.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Саммит G20 в Гамбурге
    7 июля 2017. Президент США Дональд Трамп на церемонии официальной встречи канцлером Германии Ангелой Меркель глав делегаций государств-участников "Группы двадцати" G20, приглашенных государств и международных организаций в Гамбурге.
    Пресс-служба Президента РФ | Перейти в фотобанк
    Саммит G20 в Гамбурге
    Саммит G20 в Гамбурге
    REUTERS Kai Pfaffenbach
    Саммит G20 в Гамбурге
    7 июля 2017. Канцлер Германии Ангела Меркель на церемонии официальной встречи глав делегаций государств-участников "Группы двадцати" G20, приглашенных государств и международных организаций в Гамбурге.
    Пресс-служба Президента РФ | Перейти в фотобанк
    Саммит G20 в Гамбурге
    7 июля 2017. Президент США Дональд Трам и канцлер Германии Ангела Меркель на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств-участников "Группы двадцати" G20, приглашенных государств и международных организаций в Гамбурге.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Саммит G20 в Гамбурге
    REUTERS Kai Pfaffenbach
    Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге
    7 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи канцлером Германии Ангелой Меркель глав делегаций государств-участников "Группы двадцати" G20, приглашенных государств и международных организаций в Гамбурге.
    Пресс-служба Президента РФ | Перейти в фотобанк
    Саммит G20 в Гамбурге
    REUTERS John MACDOUGALL,POOL
    Саммит G20 в Гамбурге
    REUTERS Wolfgang Rattay
    Саммит G20 в Гамбурге
    7 июля 2017. Председатель Европейского совета Дональд Туск (слева) и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер выступают на саммите глав делегаций государств-участников "Группы двадцати" G20, приглашенных государств и международных организаций в Гамбурге.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Саммит G20 в Гамбурге
    7 июля 2017. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер выступают на саммите глав делегаций государств-участников "Группы двадцати" G20, приглашенных государств и международных организаций в Гамбурге.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Канцлер ФРГ Ангела Меркель радушно встретила президента РФ Владимира Путина во время церемонии приветствия участников саммита G20, который открывается в пятницу в Гамбурге, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Беспорядки накануне саммита G20
    REUTERS Pawel Kopczynski
    "Анти-G20": в Гамбурге ранены десятки полицейских

    Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля. Российский лидер в пятницу приехал на саммит вслед за турецким президентом Тайипом Эрдоганом.

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    "Они прекрасно встретились, Меркель – радушная хозяйка этого мероприятия, она встретила Путина, и они начали ретрит вместе с другими главами государств и правительств", — сказал Песков.

    Ранее на церемонии Путин и Меркель, улыбаясь, обменялись несколькими словами, пожали друг другу руки и сфотографировались перед камерами, как это предусматривает протокол.

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