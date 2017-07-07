наверх
07.07.201713:36
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    Старт саммита G20 на фоне беспорядков в Гамбурге. Онлайн-трансляция

    Тема:

    Саммит G20. Столкновения в Гамбурге (20)

    (обновлено: )38
    Саммит "Большой двадцатки" стартовал в немецком Гамбурге. Многостороннюю встречу на высшем уровне приехали освещать около пяти тысяч журналистов. Она проходит на фоне массовых столкновений.
    Ruptly TV/Youtube

    Число полицейских, получивших ранения в ходе столкновений с протестующими на улицах Гамбурга, где в эти дни проходит саммит "большой двадцатки", достигло к утру пятницы 130 человек, 37 нарушителей порядка задержаны, сообщила газета Welt.

    Беспорядки накануне саммита G20
    REUTERS Pawel Kopczynski
    "Анти-G20": в Гамбурге ранены десятки полицейских

    По данным издания, в одного из полицейских попала петарда, он получил ожоги обширной части тела и сетчатки глаза. Из всех пострадавших полицейских 12 человек не в состоянии продолжать нести службу.

    В Гамбурге действуют организованные агрессивные группы, они пытаются прорваться к зданию международного торгового центра, где проходит саммит G20. Совершено нападение на несколько полицейских автомобилей, служебный вертолет обстрелян сигнальной ракетой.

    Саммит в Гамбурге. День первый

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Гамбурге протестующие атаковали полицию, та применила водометы
    Саммит G20. Столкновения в Гамбурге
    Первая встреча Путина и Трампа
    Нардеп Олесь Довгий
    Луценко против нардепов. Представления генпрокурора
    Акция "Стоп Бандера" в Варшаве. Архивное фото
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор