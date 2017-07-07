Старт саммита G20 на фоне беспорядков в Гамбурге. Онлайн-трансляция

Число полицейских, получивших ранения в ходе столкновений с протестующими на улицах Гамбурга, где в эти дни проходит саммит "большой двадцатки", достигло к утру пятницы 130 человек, 37 нарушителей порядка задержаны, сообщила газета Welt.

По данным издания, в одного из полицейских попала петарда, он получил ожоги обширной части тела и сетчатки глаза. Из всех пострадавших полицейских 12 человек не в состоянии продолжать нести службу.

В Гамбурге действуют организованные агрессивные группы, они пытаются прорваться к зданию международного торгового центра, где проходит саммит G20. Совершено нападение на несколько полицейских автомобилей, служебный вертолет обстрелян сигнальной ракетой.

Саммит в Гамбурге. День первый