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    Аналитика и комментарии

    Три главных политических загадки саммита G20

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    Хотел бы вернуться к духу сотрудничества, который некогда господствовал между Франсуа Миттераном и Гельмутом Колем, - сказал президент Франции Эмманюэль Макрон накануне саммита. В противном случае ЕС грозит развал, считает президент.

    РИА Новости Украина

    В рамках и в преддверии саммита G20 в Гамбурге должно состояться множество переговоров, которые могут оказать влияние на отношения между Европой, Россией и США. О последствиях пока можно лишь гадать.

    Трамп и Путин

    Назначенная на 7 июля встреча Владимира Путина и Дональда Трампа станет, пожалуй, центральным событием саммита "большой двадцатки". СМИ пишут, что на пути к этим переговорам искусственно выстроилась целая череда препятствий.

    "Первоначально Трамп хотел встретиться с Путиным еще до своего вступления в должность. Затем он рассматривал возможность такой встречи в течение первых месяцев своего пребывания в Белом доме, однако, был вынужден отказаться от своей затеи, поскольку был подвергнут всеобщей атаке со стороны политических сил и СМИ из-за своих "связей с Россией" и "вмешательства России в президентские выборы в США", которые оказались ничем иным, как организованной кампанией по дезинформации и манипулированию общественным мнением в США", — говорится в комментарии "Взгляд.ру".

    "Эта кампания преследует как внутри-, так и внешнеполитические цели – она должна блокировать деятельность администрации Трампа в Америке и препятствовать улучшению взаимоотношений с Россией на международном уровне. Путин и Трамп представляют, в силу своих взглядов, угрозу для атлантического мирового порядка, мировой элиты и планов глобализации", - пишет издание.

    Согласно изданию, элиты опасаются, что оба президента договорятся о сотрудничестве или, как минимум, о координации своих действий: "Именно это они хотят предотвратить, однако совсем отказаться от саммита "Большой двадцатки" уже не удастся".

    Трамп и Меркель

    Наблюдатели с нетерпением ожидают, как Трамп организует свое взаимодействие с канцлером Германии Ангелой Меркель. В настоящее время отношения между Германией и США не самые лучшие, констатирует  эксперт по иностранным делам Дмитрий Офицеров-Бельский в беседе со Sputnik.

    Перед саммитом "большой двадцатки": Путин клеймит протекционизм и санкции

    "Каждая из обеих сторон заинтересована в нормализации отношений – однако, на своих собственных условиях. Уже была предпринята неудавшаяся попытка найти общий язык. Та неудача была замаскирована запоздалыми заявлениями, которые журналисты и наблюдатели неверно интерпретировали — якобы в действительности отношения в полном порядке. Несмотря на это, обе страны хотят улучшить отношения. В конечном итоге, трансатлантическая повестка содержит множество вопросов. Так, например, довольно долго прорабатывалась идея трансатлантической зоны свободной торговли. Однако, всё же очевидно, что данную идею в настоящий момент очень сложно будет реализовать", — подчеркнул российский эксперт.

    Меркель, Макрон и… Путин

    Внимания заслуживает и настоящий статус немецко-французских отношений, а также его значение для общеевропейской политики. Президент Эмманюэль Макрон выступает за "Альянс доверия" с Германией.

    "Я хотел бы вернуться к духу сотрудничества, который некогда господствовал между Франсуа Миттераном и Гельмутом Колем", — сказал Макрон в конце июня. "В противном случае ЕС грозит развал",- привел тогда его слова портал "heute.de“.

    Макрон и Меркель готовы в рамках работы "большой двадцатки" провести совместную встречу с Путиным, а именно: по вопросу Украины. Еще перед недавним саммитом ЕС было заявлено, что французский президент и немецкий канцлер будут представлять единую позицию по украинскому кризису. Именно этот кризис побудил ЕС ввести санкции против России. Запад обвиняет Россию в "нелегальной аннексии Крыма" и "поддержке сепаратистов на Востоке Украины". Кремль эти обвинения отвергает.

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