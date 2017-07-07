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    Трамп остался без номера в гостинице на G20 в Гамбурге

    Тема:

    Саммит G20. Столкновения в Гамбурге (25)

    (обновлено: )26221
    Планировалось, что Дональд Трамп остановится в отеле класса люкс Four Seasons, но американцев опередила делегация из Саудовской Аравии, которая выкупила все номера в этом отеле.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Kacper Pempel

    КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Американский президент Дональд Трамп остался без номера в гостинице на саммите G20, который стартовал в Гамбурге в пятницу.

    Саммит G20 в Гамбурге
    REUTERS Bernd Von Jutrczenka/POOL
    Хозяйка бала, или Меркель встречает гостей на G20

    По информации издания Independent, сотрудники Белого дома не успели вовремя забронировать номера для президента и его делегации, а когда кинулись — было уже все занято. Планировалось, что глава американского государства остановится в отеле класса люкс Four Seasons. Американцев опередила делегация из Саудовской Аравии, которая выкупила все номера в отеле.

    Издание сообщает, что Трамп остановится в гостевом доме сената в Гамбурге, а его делегация — в генеральном консульстве США.

    Напомним, саммит "Большой двадцатки" начался в немецком Гамбурге в пятницу.Многостороннюю встречу на высшем уровне приехали освещать около пяти тысяч журналистов.

    Традиционно на полях саммита пройдут двусторонние и трехсторонние встречи. Только у президента РФ Владимира Путина запланировано около десяти двусторонних контактов, среди которых особое внимание будет привлечено к долгожданным переговорам с президентом США Дональдом Трампом.

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    Накануне в городе прошли протесты, обернувшиеся стычками с полицией. В результате почти 111 полицейских получили ранения.

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