Трамп остался без номера в гостинице на G20 в Гамбурге

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Американский президент Дональд Трамп остался без номера в гостинице на саммите G20, который стартовал в Гамбурге в пятницу.

По информации издания Independent, сотрудники Белого дома не успели вовремя забронировать номера для президента и его делегации, а когда кинулись — было уже все занято. Планировалось, что глава американского государства остановится в отеле класса люкс Four Seasons. Американцев опередила делегация из Саудовской Аравии, которая выкупила все номера в отеле.

Издание сообщает, что Трамп остановится в гостевом доме сената в Гамбурге, а его делегация — в генеральном консульстве США.

Напомним, саммит "Большой двадцатки" начался в немецком Гамбурге в пятницу.Многостороннюю встречу на высшем уровне приехали освещать около пяти тысяч журналистов.

Традиционно на полях саммита пройдут двусторонние и трехсторонние встречи. Только у президента РФ Владимира Путина запланировано около десяти двусторонних контактов, среди которых особое внимание будет привлечено к долгожданным переговорам с президентом США Дональдом Трампом.

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Накануне в городе прошли протесты, обернувшиеся стычками с полицией. В результате почти 111 полицейских получили ранения.