Лавров и Тиллерсон "составят компанию" Путину и Трампу – СМИ

КИЕВ, 7 июл – РИА Новости Украина. В первой встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоится в пятницу, примут участие главы внешнеполитических ведомств двух стран, сообщает американское издание Axios.

"По информации чиновников, знакомых с подготовкой встречи, на ней будут Трамп, Путин, госсекретарь Рекс Тиллерсон, министр иностранных дел России Сергей Лавров и переводчики", — пишет издание, уточняя, что общее число участников беседы составит шесть человек.

Встреча лидеров состоится на "полях" саммита G20 в Гамбурге. Она начнется в 16.45 и продолжится всего около получаса, как сообщили ранее в Белом доме.

Ожидается, что лидеры обсудят вопрос с арестом российской дипломатической собственности в США и международную тематику. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, в центре внимания двух лидеров будут ситуация в Сирии и кризис в Украине. В свою очередь госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о важности того, чтобы президенты провели в ходе предстоящей встречи в Гамбурге "хороший обмен" взглядами на природу отношений между двумя странами.