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    Лавров и Тиллерсон "составят компанию" Путину и Трампу – СМИ

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    Первая встреча Путина и Трампа (37)

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    Владимир Путин и Дональд Трамп
    РИА Новости Украина коллаж
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон (слева) во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 июл – РИА Новости Украина. В первой встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоится в пятницу, примут участие главы внешнеполитических ведомств двух стран, сообщает американское издание Axios.

    Избранный президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Личная встреча Путина и Трампа: ожидания экспертов

    "По информации чиновников, знакомых с подготовкой встречи, на ней будут Трамп, Путин, госсекретарь Рекс Тиллерсон, министр иностранных дел России Сергей Лавров и переводчики", — пишет издание, уточняя, что общее число участников беседы составит шесть человек.

    Встреча лидеров состоится на "полях" саммита G20 в Гамбурге. Она начнется в 16.45 и продолжится всего около получаса, как сообщили ранее в Белом доме.

    Ожидается, что лидеры обсудят вопрос с арестом российской дипломатической собственности в США и международную тематику. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, в центре внимания двух лидеров будут ситуация в Сирии и кризис в Украине. В свою очередь госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о важности того, чтобы президенты провели в ходе предстоящей встречи в Гамбурге "хороший обмен" взглядами на природу отношений между двумя странами.

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