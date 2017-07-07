Визит Трампа в Варшаву. Спецкор о том, что осталось за кадром

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Президент США Дональд Трамп готовится к поездке на саммит "Большой двадцатки", который открывается в пятницу, 7 июля, в Гамбурге.

Но по дороге в Германию американский президент сделал остановку в Польше, и в Варшаве 6 июля выступил с речью, в которой успел признаться в симпатии к полякам, сказав "это важный регион для меня, потому что моя жена из Словении".

Как встретили американского президента с женой, как готовились к этому визиту, и чего от него ждут, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил корреспондент "Голоса Украины" в Варшаве Иван Козловский.

(текст публикуется на языке оригинала)

Розкажіть докладніше, як зустрічали американського президента і його дружину в аеропорті?

– На площі Красінських президент США проголосив свою програмну промову, з якою він мав виступити у Варшаві. І там він також наголосив на тому, що Польща є важливим місцем у регіоні центрально-східної Європи, і що інші країни центрально-східної Європи повинні брати приклад з поляків, сила духу яких допомогла їм пережити численні окупації, численні приклади терору щодо цього народу, який вистояв і відродив свою незалежність та відбудував свою державу.

На площі Красінських зібралися тисячі і поляків, я думаю, не тільки поляків, але представників інших країн, які, окрім членів, звичайно, офіційних делегацій, які неодноразово переривали виступ Трампа, який їм однозначно сподобався, інакше цього оцінити не можна, скандуваннями "Дональд Трамп! Дональд Трамп!".

А стосовно заяв, які робив Дональд Трамп?

– Дональд Трамп звернув увагу на те, що світ повинен об'єднатися навколо західної цивілізації. Серед головних аспектів, навколо яких повинні об'єднуватися, це в першу чергу боротьба із радикальним тероризмом, який буде подолано.

SAUL LOEB / AFP Президент Польши Анджей Дуда и президент США Дональд Трамп пожимают друг другу руки после проведения совместной пресс-конференции в Королевском замке в Варшаве, Польша, 6 июля 2017 года

Крім того, глава Білого дому не обійшов також і питання російської агресії проти України. Він заявив, дослівно таке: "Росія повинна перестати дестабілізувати Україну, а також підтримувати режими в Сирії та Іраку. Натомість, вона повинна приєднатися до боротьби, спрямованої на захист спільної цивілізації".

Що мав на увазі під спільною цивілізацією, Дональд Трамп розвинув у своєму прикінцевому слові. Він сказав так, що Захід не дасть себе зламати, а західна цивілізація тріумфуватиме.

Якою була реакція польського президента Анджея Дуди?

– Заява Трампа — це було завершення, кульмінація перебування президента США в Польщі, яка не передбачала якоїсь відповіді президента Польщі.

Натомість, до того відбувалися переговори і віч-на-віч. І обговорювалися питання військової присутності. Натомість варто зауважити, що всупереч очікуванням польських експертів, Трамп не підтвердив, а навіть заперечив, що предметом переговорів були гарантії перебування американських контингентів на території Польщі.

І тому в цьому аспекті відповідь Трампа доповнював Анджей Дуда, який запевнив журналістів, що це питання президенти обговорюватимуть в ході його візиту у Вашингтон у 2018 році. Мається на увазі, що зараз за принципами ротації, згідно тих установок, які були прийняті ще попередньою адміністрацією Білого дому, американці знаходяться на території Польщі, а польська сторона хотіла, щоб це було на постійній основі.

Натомість важливим елементом і таким несподіваним, про який не повідомляли експерти до візиту, було те, що вночі з четверга на п’ятницю був підписаний меморандум між Міноборони Польщі та США про те, що США дає згоду Польщі закупити ракети "Патріот" найновішої генерації, тобто ті, які використовуються і є на озброєнні американської армії.

При цьому система ця буде приведена американцями у відповідність до особливих потреб польської армії. Також, що важливо, щось подібне американці зробили лише для Ізраїлю, мається на увазі, приведення у відповідність системи ракет, ракетних систем, які вони передавали чи продавали іншим країнам до потреб конкретної країни, а ця система батареї ракет "Патріот" — це ракети середньої дальності, вони будуть використовуватись для захисту польського неба в рамках програми "Вісла", тобто програма захисту польського повітряного простору.

Стосовно газового питання були якісь перемовини?

– Так, стосовно газового питання були перемовини і на двосторонньому рівні, тобто між Польщею і представниками американського уряду, але також важливо згадати, що питання енергетичної безпеки, власне, було питанням головним, одним із головних питань в ході саміту країн Тримор'я.

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На цьому саміті був присутній в якості почесного гостя президент США, який запевнив учасників цього саміту, що США допоможуть будувати енергетичну безпеку країн-учасниць Тримор'я в рамках створення коридору "південь-північ", мається на увазі від польського газопорту до хорватського острова Кірк.

SAUL LOEB / AFP Визит Дональда Трампа в Польшу

При цьому важливо також згадати, що в цьому контексті була згадана Україна, тому що таким чином планується забезпечити енергетичну безпеку і сусідів країн Тримор'я, до яких віднесено Україну, і там слово "Українам" прозвучало.Тобто зелене світло є на поставки газу з США до польського порту, пробний шар чи пробна куля, тобто 8 червня перший танкер з таким газом прийшов, і зараз залишається питання лише за укладенням, як це прозвучало на брифінгу президентів США та Польщі з вуст, звичайно, президента Трампа, питання є за підписанням двосторонніх вигідних контрактів.

З ділових питань, які стосуються безпеки та економіки, це було все?

– Головне питання – це питання, власне, військової безпеки, питання політичної безпеки і питання, як це заявили президенти в ході брифінгу, агресивної поведінки Росії та підготовки якихось контрзаходів в контексті проведення маневрів "Захід 2017" на території Білорусії.

Як готували площу до виступу? Чи багато правоохоронців було, спецагентів?

– Спецагентів була велика кількість. Ця площа була оточена і забезпечена ще у середу ввечері. Вранці люди вже почали з’їжджатись не лише з Варшави, а з інших закутків Польщі, тому що влада звернулась до громадян країни, аби вони належним чином привітали американського гостя, і поляки насправді на цей заклик дуже активно відгукнулись.

На шляху слідування колони американського президента, на шляху в аеропорту у Варшаві стояли багато людей по тротуарах, які вітали чи прощалися вже з президентом. Площа Красінських була обрана самими американцями, американською адміністрацією і, власне, звичайно, посольством, тому що вона є важливим символом для Польщі.

Це площа, на якій є пам’ятник варшавським повстанцям 1944 року, які протистояли, і в цьому символізм, з одного боку, нацистським окупантам, а, з другого боку, це було символом того, як радянська влада вдруге вже вдарила, завдала удару полякам в плечі, тобто не підтримавши Варшавське повстання і варшавських повстанців у боротьбі з німцями.

Заходи безпеки були досить серйозні. Були снайпери на навколишніх будівлях, на найближчі трибуни, звичайно, людей проводили через спеціальні рамки із металошукачами, але і всі, хто проходили на площу, не могли мати якихось небезпечних предметів.

Ранее эксперт-международник Владимир Кушниренко в эфире "ГС" проанализировал, сможет ли визит Дональда Трампа помочь Польше укрепить свои позиции на международной арене.