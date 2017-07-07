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    Путин и Трамп впервые пожали друг другу руки

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    Первая встреча Путина и Трампа (37)

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    Как отмечается, канцлер ФРГ Ангела Меркель также радушно встретила президента Путина во время церемонии приветствия участников саммита G20. После приветствия они начали ретрит вместе с другими главами государств и правительств.
    REUTERS Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin

    МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп впервые встретились на саммите G20 в Гамбурге и пожали друг другу руки, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Пресс-служба Президента РФ | Перейти в фотобанк
    Саммит G20 в Гамбурге
    Пресс-служба Президента РФ | Перейти в фотобанк
    Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите "Группы двадцати" в Гамбурге

    "Да, они пожали друг другу руки и сказали друг другу, что скоро они проведут отдельную встречу, что скоро увидятся", — сказал Песков, отвечая на вопрос, состоялась ли встреча Путина и Трампа на саммите в пятницу.

    Пресс-служба Президента РФ | Перейти в фотобанк
    Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите "Группы двадцати" в Гамбурге

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель также радушно встретила президента Путина во время церемонии приветствия участников саммита G20. "Они прекрасно встретились, Меркель – радушная хозяйка этого мероприятия, она встретила Путина, и они начали ретрит вместе с другими главами государств и правительств", — сказал Песков.

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    Напомним, Владимир Путин, его американский коллега Дональд Трамп и другие лидеры стран "Большой двадцатки" собрались на встречу, посвященную борьбе с терроризмом. Ожидается, что итогом заседания должно стать отдельное заявление лидеров по проблематике борьбы с терроризмом.

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