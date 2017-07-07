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    Фотоленты

    Глаза в глаза. Кадры первой встречи Путина и Трампа

    Тема:

    Первая встреча Путина и Трампа (41)

    (обновлено: )61
    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
    REUTERS Steffen Kugler/Courtesy of Bundesregierung/Handout via REUTERS
    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
    REUTERS Steffen Kugler/Courtesy of Bundesregierung/Handout via REUTERS
    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
    Steffen Kugler/Courtesy of Bundesregierung/Handout via REUTERS
    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
    REUTERS Kay Nietfeld, Pool
    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
    twitter.com/christopherjm

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    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге

    Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп впервые встретились на саммите G20 в Гамбурге и пожали друг другу руки, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Саммит G20 в Гамбурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Три главных политических загадки саммита G20

    "Да, они пожали друг другу руки и сказали друг другу, что скоро они проведут отдельную встречу, что скоро увидятся", — сказал Песков, отвечая на вопрос, состоялась ли встреча Путина и Трампа на саммите в пятницу.

    Смотрите также: Хозяйка бала, или Меркель встречает гостей на G20

    Позже появились фотографии первой встречи президентов. Они улыбались и тепло друг друга поприветствовали, обменявшись приветственными репликами. После рукопожатия Трамп дружески похлопал Путина по плечу.

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