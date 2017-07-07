Глаза в глаза. Кадры первой встречи Путина и Трампа

Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп впервые встретились на саммите G20 в Гамбурге и пожали друг другу руки, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, они пожали друг другу руки и сказали друг другу, что скоро они проведут отдельную встречу, что скоро увидятся", — сказал Песков, отвечая на вопрос, состоялась ли встреча Путина и Трампа на саммите в пятницу.

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Позже появились фотографии первой встречи президентов. Они улыбались и тепло друг друга поприветствовали, обменявшись приветственными репликами. После рукопожатия Трамп дружески похлопал Путина по плечу.