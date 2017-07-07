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    Зарубежье

    Саммит G20 в Гамбурге: стычки с полицией на фоне безмятежности

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    Саммит G20. Столкновения в Гамбурге (33)

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    Рядом с местом проведения саммита собралась группа противников G20. Около пятидесяти человек выкраивают лозунги, у одного из них - транспарант с надписью "G20 - это часть проблемы, а не решения!".
    Полиция Гамбурга применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов
    Daniel Reinhardt/dpa via AP

    Маргарита Костив — Гамбург, для РИА Новости Украина

    Пока в одних районах немецкого Гамбурга проходят демонстрации и протесты в связи с саммитом "большой двадцатки", выливающиеся к стычкам с полицией, в других частях города воцарилась тишина, которую не всегда заметишь даже в воскресный день.

    Полиция Гамбурга применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов
    AP Photo/Matthias Schrader
    Полиция Гамбурга vs протестующие: в ход пошел слезоточивый газ

    Накануне в городе прошли протесты, обернувшиеся стычками с полицией. В результате почти 111 полицейских получили ранения. Волнения продолжились и в пятницу: полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, маршировавших утром по улицам города.

    В полиции Гамбурга, подводя итоги утренним столкновениям, сообщили, что были атакованы две полицейские машины с находящимися внутри патрулями, в пустой полицейский автомобиль был брошен коктейль Молотова, бутылка не разорвалась. Кроме того, был атакован полицейский вертолет, рядом с которым прошла выпущенная сигнальная ракета.

    Мирные протестующие даже предупредили своих сторонников о том, что в городе действуют группы радикально настроенных активистов, рассказал РИА Новости официальный представитель объединения Attac Роланд Сюз. "Однако уличные протесты — это наше демократическое право", — добавил он.

    REUTERS Fabrizio Bensch
    Полиция Гамбурга применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов

    Активисты обвиняют полицию в превышении полномочий, заявляя, что реакция полиции несоразмерна угрозе, а использование водометов и перцового газа против демонстрантов неприемлемо.

    Как минимум, в центральной части Гамбурга практически нет людей. Лишь некоторые кафе и магазины открыли свои двери для немногочисленных посетителей в пятницу, основная часть — закрыта. Несколько улиц и станций метрополитена перекрыты, что значительно затрудняет передвижение.

    AP Photo/Matthias Schrader
    Полиция Гамбурга применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов

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    Полицейских на улицах по-прежнему много: иногда появляется ощущение, что кроме них в городе никого больше нет. Периодически раздается звук сирены — и по тихим улицам Гамбурга проносится колонна из полицейских машин, реагирующих на очередной вызов. После снова воцаряется тишина.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Усиление мер безопасности в Гамбурге накануне саммита G20

    Недалеко от места проведения саммита собралась группа противников G20. Порядка пятидесяти человек выкраивают лозунги, у одного из них — транспарант с надписью "G20 — это часть проблемы, а не решения!", однако демонстранты настроены мирно.

     

     

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    Полиция Гамбурга применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов
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